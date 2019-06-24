Пн, 24.06.2019
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Вера Брежнева поделилась пикантным видео с отдыха

Вера Брежнева

ФОТО: Скриншот с Instagram

Короткий ролик певицы взбудоражил Cеть.

Вера Брежнева - одна из тех звезд шоу бизнеса, чьей красотой восхищаются ничуть не меньше, нежели голосом. Справедливости ради стоит сказать, что некоторые поклонники певицы и вовсе фолловят ее в социальных сетях исключительно, дабы следить за ее стилем и внешностью, читать советы касательно питания, здоровья и красоты. Впрочем, это не удивительно, ведь и фигура, и черты лица, и волосы Веры действительно кажутся идеальными на фото, как, впрочем, и на видео. 

Так, на днях супруга Константина Меладзе поделилась коротким роликом, сделанным во время отдыха в теплых краях. На видео Брежнева выныривает из бассейна в сексуальном бикини и демонстрирует роскошные формы. Что сказать, певица действительно выглядит очень соблазнительно. хотя некоторые подписчики раскритиковали Веру за подобные посты, обвинив ее в примитивности. 

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