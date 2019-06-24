Пелагея показала трогательные снимки с двухлетней дочерью

Наставница шоу «Голос» перестала скрывать лицо малышки в апреле. С тех пор звезда долгое время не делилась снимками девочки. И вот сегодня Пелагея порадовала поклонников новыми кадрами Таисии.

instagram.com/pelageya_insta

На фото артистка предстала в женственном наряде: юбке в пол, декорированной кружевом, и топе с широкими рукавами. Пелагея держала за руку Таисию в коротком розовом платье, сандалиях и забавной шляпке.

На втором снимке певица нежно обнимала прижавшуюся к ней дочь.

instagram.com/pelageya_insta