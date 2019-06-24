Пн, 24.06.2019
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Пелагея показала трогательные снимки с двухлетней дочерью

Пелагея

ФОТО: Instagram

32-летняя Пелагея впервые за долгое время поделилась фотографией двухлетней дочери Таисии. Певица показала снимки с семейного отпуска, рассказывает Cosmo.

Наставница шоу «Голос» перестала скрывать лицо малышки в апреле. С тех пор звезда долгое время не делилась снимками девочки. И вот сегодня Пелагея порадовала поклонников новыми кадрами Таисии.

instagram.com/pelageya_insta

На фото артистка предстала в женственном наряде: юбке в пол, декорированной кружевом, и топе с широкими рукавами. Пелагея держала за руку Таисию в коротком розовом платье, сандалиях и забавной шляпке.

На втором снимке певица нежно обнимала прижавшуюся к ней дочь.

instagram.com/pelageya_insta

В комментариях подписчики стали выяснять, на кого из родителей малышка больше похожа. Многие отметили, что Таисия — копия отца, хоккеиста Ивана Телегина: «Папина дочка», «Какие хорошенькие, на папу похожа», «Впервые вижу эту красавицу, на Ваню похожа».

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