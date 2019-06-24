Пелагея показала трогательные снимки с двухлетней дочерью

32-летняя Пелагея впервые за долгое время поделилась фотографией двухлетней дочери Таисии. Певица показала снимки с семейного отпуска, рассказывает Cosmo.
Наставница шоу «Голос» перестала скрывать лицо малышки в апреле. С тех пор звезда долгое время не делилась снимками девочки. И вот сегодня Пелагея порадовала поклонников новыми кадрами Таисии.
На фото артистка предстала в женственном наряде: юбке в пол, декорированной кружевом, и топе с широкими рукавами. Пелагея держала за руку Таисию в коротком розовом платье, сандалиях и забавной шляпке.
На втором снимке певица нежно обнимала прижавшуюся к ней дочь.
В комментариях подписчики стали выяснять, на кого из родителей малышка больше похожа. Многие отметили, что Таисия — копия отца, хоккеиста Ивана Телегина: «Папина дочка», «Какие хорошенькие, на папу похожа», «Впервые вижу эту красавицу, на Ваню похожа».