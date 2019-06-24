Кто во что горазд! Смотри, как отметили Ивану ночь эстонские звезды
Пожалуй, с трудом можно найти жителя Эстонии, который совсем не отмечал бы Иванов день... Вот и местные знаменитости - не исключение. Смотри, чем они занимались в этот праздничный день!
ЮРИ РАТАС
ЭЛИНА НЕЧАЕВА
ДЕАНА НООП
БРИГИТТЕ СЮЗАННЕ ХУНТ
ТАНЕЛЬ ПАДАР
КАРЛ-ЭРИК ТАУКАР
МАДИС МИЛЛИНГ
ЯАГУП КРЕЭМ
ТААВИ РЫЙВАС
ХАННА ЛИЙНА ВЫЗА
ГРЕТЕ КЛЕЙН
СЮННЕ ВАЛТРИ
СЕПО СЕЭМАН
КЕЙЛИ СЮКИЯЙНЕН
ЛИЙС ЛЕМСАЛУ
МАРИЯ РАННАВЯЛИ
РОЛЬФ РООСАЛУ
БИРГИТ САРРАП
ТАНЯ МИХАЙЛОВА
ИВО ЛИННА