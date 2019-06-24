Пн, 24.06.2019
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  • Кто во что горазд! Смотри, как отметили Ивану ночь эстонские звезды

Кто во что горазд! Смотри, как отметили Ивану ночь эстонские звезды
ФОТО!

Moët Grand Day. Keili Sükijainen.

ФОТО: Rasmus Koosora

Пожалуй, с трудом можно найти жителя Эстонии, который совсем не отмечал бы Иванов день... Вот и местные знаменитости - не исключение. Смотри, чем они занимались в этот праздничный день!

ЮРИ РАТАС

ЭЛИНА НЕЧАЕВА

ДЕАНА НООП

БРИГИТТЕ СЮЗАННЕ ХУНТ

ТАНЕЛЬ ПАДАР

КАРЛ-ЭРИК ТАУКАР

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pühajärve, u still got it 🤟 @jaanituli #karleriktaukarband

A post shared by Karl-Erik Taukar (@karleriktaukarofficial) on

МАДИС МИЛЛИНГ

ЯАГУП КРЕЭМ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rae valla JAANITULI. Samal ajal kogunesid parmotid pargipingile...

A post shared by Jaagup Kreem (@jaagupkreem) on

ТААВИ РЫЙВАС

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolad kokku ja rattad alla #jaanipäev #maale #eestisuvi #elva

A post shared by Taavi Rõivas (@taaviroivas) on

ХАННА ЛИЙНА ВЫЗА

ГРЕТЕ КЛЕЙН

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicily vibes☀️

A post shared by Grete Klein (@greteklein) on

СЮННЕ ВАЛТРИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaba päev- Jaanipäev 😊

A post shared by SYNNE VALTRI OFFICIAL (@synnevaltri) on

СЕПО СЕЭМАН

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head jaanipäeva! #öösonasju

A post shared by Sepo Seeman (@sepo.seeman) on

КЕЙЛИ СЮКИЯЙНЕН

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lulú esimene jaanipäev 😍🔥 #midsummer

A post shared by KEILI SÜKIJAINEN (@keilis) on

ЛИЙС ЛЕМСАЛУ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEAD JAAAANIPÄEVA BABIES! ✨

A post shared by L I I S L E M S A L U (@liislemsalu) on

МАРИЯ РАННАВЯЛИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

head jaanipäeva🔥 // 📷: @rannavalilaura

A post shared by MARIA RANNAVÄLI 🌸 (@mariarannavali) on

РОЛЬФ РООСАЛУ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumedat jaani! #midsummer

A post shared by ROLF ROOSALU (@rolfroosalu) on

БИРГИТ САРРАП

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#jaanipäev2019 #theswingersmusic #headjaanipäevasõbrad 💛🔥🌾

A post shared by B I R G I T (@birgitofficial) on

ТАНЯ МИХАЙЛОВА

ИВО ЛИННА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#pühadetervitus

A post shared by Ivo Linna (@ivolinna) on

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