ТОП-7 признаков того, что ваше тело испытывает экстремальный стресс

Он истощает защитные силы организма и способствует развитию различных заболеваний. На фоне стресса часто развиваются язвенная болезнь, гипертония, бронхиальная астма, сахарный диабет, болезни щитовидной железы, пишет Lifter.

Обязательно обращайте внимание на признаки стресса, чтобы не довести его проявления до критического уровня.

1) Угревая сыпь и прыщи

Угри представляют собой воспаление кожи, которое при отсутствии лечения может поражать большие участки кожи. Специалисты установили, что почти у 90% людей в состоянии стресса появляется угревая сыпь.

В момент стресса наш организм увеличивает поставки адреналина в кровь, что приводит к повышению уровня гормона стресса, кортизола, и нарушает гормональный баланс организма.

При повышенном содержании кортизола активизируются сальные железы, которые начинают выделять кожное сало. При сильном эмоциональном стрессе ткани хуже восстанавливаются, а уже существующие прыщи плохо заживают.

2) Выпадение волос

Стресс не только разбалансирует ваш гормональный обмен, но и раздражает кожу, а также ухудшает общее состояние кожи головы.

Кожа головы играет огромную роль в росте здоровых волос: в отсутствие чистой и здоровой среды для роста волосы быстро становятся слабыми и тусклыми.

Высокий уровень стресса заставляет организм изменить естественный жизненный цикл волос. Стресс также может быть катализатором для активизации аутоимунного заболевания, приводящего к выпадению волос.

3) Головная боль

Большинство людей время от времени испытывают эпизоды головной боли напряжения (ГБН), при этом у женщин она наблюдается чаще, чем у мужчин.

Сегодня установлено, что ведущую роль в развитии ГБН играет длительный психоэмоциональный стресс, тревога, депрессия.

Пациенты с хроническими головными болями напряжения, как правило, имеют низкий уровень кортизола, что может быть следствием хронического стресса.

4) Воспаление

Существует масса работ, в которых говорится о взаимосвязи психологического стресса с воспалением и его последствиями. В «Nature Medicine» два года назад была опубликована статья о том, что стресс может привести к атеросклерозу.

В эксперименте у мышей, которым регулярно переворачивали клетку, меняли режим освещения и вообще не давали жить спокойно, повышался уровень иммунных клеток — нейтрофилов и моноцитов.

Непосредственной причиной тому был гормон норадреналин, концентрация которого возрастает при стрессе.

5) Работа органов пищеварения

Пищеварение контролируется нервной системой, состоящей из миллионов единичных нервов, взаимодействующих непосредственно с центральной нервной системой.

Когда мы испытываем стресс, наше тело полностью сосредотачивается на жизненно важных процессах, игнорируя пищеварение.

Хроническое воздействие стресса может привести к целому ряду заболеваний пищеварительного тракта: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язва желудка, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона и даже пищевая аллергия.

6) Бессоница

Неприятных событий – мелких и серьезных – в нашей жизни хватает. И не каждый умеет реагировать на все это абсолютно спокойно.

Мера расплаты за стрессы – разная, но у большинства людей все начинается с расстройства сна или банальной бессонницы.

Как показывает статистика, бессонница, связанная со стрессом, развивается у четверти всех людей на планете в течение года.

7) Изменения аппетита

Когда вы чувствуете стресс, вы можете обнаружить, что у вас совсем пропал аппетит, или вы можете начать «совершать набеги» на холодильник посреди ночи.

Одно исследование, изучавшее студентов колледжа, показало: 81% из них отмечали изменения в аппетите, когда испытывали сильный стресс. Из них 62% испытывали увеличение аппетита, а 38% снижение.