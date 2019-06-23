В Скандинавии только о ней и говорят: ТОП-10 фото девушки, ставшей мечтой для миллионов людей

Анна родилась в 1992 году в Стокгольме, Швеция. Девушка нередко упоминает, что в детстве у нее были проблемы со здоровьем...

Со временем Анна решила вывести заботу о своём организме на новый уровень и занялась фитнесом.

В 2013 году девушка завела страничку в Instagram, чтобы следить таким образом за своими достижениями.

Всё началось в 2013 году, когда я создала учётную запись в социальных сетях. В это время я переживала трудные времена из-за здоровья, у меня были дни, когда мне было настолько больно, что я не могла встать с постели,

- рассказывает она.

Сначала подписчиков было немного, но девушка проявила недюжинную силу воли, доведя свою фигуру до совершенства, и фанаты стали появляться сами собой.

Так Анна стала одной из самых известных скандинавских фитнес-моделей, формам которой можно позавидовать. Сама она очень гордится своими ягодицами.