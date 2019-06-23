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В Скандинавии только о ней и говорят: ТОП-10 фото девушки, ставшей мечтой для миллионов людей

ФОТО: Instagram

27-летняя красавица Анна Нистром покорила 7,9 млн человек, которые стали её подписчиками в Instagram. Но для этого ей пришлось постараться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анна родилась в 1992 году в Стокгольме, Швеция. Девушка нередко упоминает, что в детстве у нее были проблемы со здоровьем...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Со временем Анна решила вывести заботу о своём организме на новый уровень и занялась фитнесом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2013 году девушка завела страничку в Instagram, чтобы следить таким образом за своими достижениями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Всё началось в 2013 году, когда я создала учётную запись в социальных сетях. В это время я переживала трудные времена из-за здоровья, у меня были дни, когда мне было настолько больно, что я не могла встать с постели,

- рассказывает она. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сначала подписчиков было немного, но девушка проявила недюжинную силу воли, доведя свою фигуру до совершенства, и фанаты стали появляться сами собой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Так Анна стала одной из самых известных скандинавских фитнес-моделей, формам которой можно позавидовать. Сама она очень гордится своими ягодицами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А ещё увлекается творчеством, любит животных и своего парня, с которым публикует милые фото.

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