Что готовит нам Иванов день?! Читай гороскоп на 23 июня!

Обостряются разногласия между представителями разных поколений, нередко почвой для конфликта становятся романтические отношения и все, что с ними связано. Влюбленные легко находят общий язык, но порой обижают друг друга из-за мелочей. Вполне комфортной будет ситуация лишь в тех парах, где хотя бы один из партнеров по-настоящему мудр, пишет Дворец.

Овен

В целом неплохой день, испортить настроение могут лишь недоразумения на службе, следствием которых станет появление новых обязанностей. Требуют внимания отношения с коллегами: есть вероятность, что кто-то из них намерен помешать вам в осуществлении планов. День благоприятен для покупок и инвестиций, можно приобретать вещи, о которых вы давно мечтали, в том числе – сложные технические устройства.

Вероятны переживания романтического характера, новые увлечения; особенно сильные эмоции ожидают тех, кто на этот день планирует долгие поездки. Жизненный потенциал высок, день характеризуется творческим и эмоциональным подъемом, оптимизмом и уверенностью в себе.

Телец

Многие ваши действия не приносят тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать – увы, с этим остается только смириться, сейчас не время воевать с ветряными мельницами обстоятельств. Полезной будет помощь коллег и деловых партнеров, однако следует помнить, что услуги они вам оказывают отнюдь не бескорыстно. Предложения влиятельных особ кажутся заманчивыми, но их не следует принимать, пока вы не будете располагать полной информацией.

Семейные разногласия не исключены, близкие люди не готовы смириться с вашими привычками и предпочтениями в области проведения досуга. Любимый человек нуждается в вашей эмоциональной поддержке.

Близнецы

Не стоит рассчитывать на то, что этот день принесет вам легкие удачи и победы. Тенденции неоднозначны, а ваши поступки далеко не всегда можно назвать обдуманными и уместными. Особая осторожность требуется при решении финансовых вопросов. Соблазн потратить большую сумму на хорошую, но совершенно не нужную вам вещь, очень велик – сопротивляйтесь ему, иначе придется жалеть о своей расточительности.

Настало время навести порядок в личной жизни; для некоторых представителей знака это значит – отказаться от отношений, давно утративших искренность и подлинную глубину. В других случаях речь идет о том, чтобы понять истинную природу своих чувств к человеку, которого вы привыкли считать просто другом.

Рак

Важный день для многих Раков – он заставит задуматься о ранее совершенных поступках и правильно оценить их. Пришло время расставаться с заблуждениями, отказываться от стереотипов. Сейчас в вашей жизни начинается новый этап, и для того, чтобы он был успешным, необходима готовность к переменам. Негативные тенденции сильны в сфере финансов; кроме того, их влияние не лучшим образом скажется на поездках и запланированных развлечениях.