Узнать невозможно! Юлия Высоцкая опубликовала свою фотографию 30-летней давности

Актриса Юлия Высоцкая порадовала поклонников кадром, сделанным в юности. Артистка опубликовала в Instagram фотографию 30-летней давности, пишет Пятый канал.
По словам артистки, на фото ей всего 16 лет.
«Фото из далекого Баку. Мне 16 лет», — подписала публикацию Высоцкая.
«Красота!!!» — прокомментировал фотографию один из подписчиков актрисы. «Такая молоденькая! Хорошенькая!» — добавил другой. «Вот это ретро!» — написал еще один пользователь. «На этом фото вы воплощение женственности, без преувеличения», — не сдержался юзер.
Артистка, в свою очередь, поблагодарила поклонников за высказанные комплименты