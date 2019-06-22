Узнать невозможно! Юлия Высоцкая опубликовала свою фотографию 30-летней давности

По словам артистки, на фото ей всего 16 лет.

«Красота!!!» — прокомментировал фотографию один из подписчиков актрисы. «Такая молоденькая! Хорошенькая!» — добавил другой. «Вот это ретро!» — написал еще один пользователь. «На этом фото вы воплощение женственности, без преувеличения», — не сдержался юзер.