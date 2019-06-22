Сб, 22.06.2019
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  • Узнать невозможно! Юлия Высоцкая опубликовала свою фотографию 30-летней давности

Узнать невозможно! Юлия Высоцкая опубликовала свою фотографию 30-летней давности

Юлия Высоцкая

ФОТО: Instagram

Актриса Юлия Высоцкая порадовала поклонников кадром, сделанным в юности. Артистка опубликовала в Instagram фотографию 30-летней давности, пишет Пятый канал.

По словам артистки, на фото ей всего 16 лет.

«Фото из далекого Баку. Мне 16 лет», — подписала публикацию Высоцкая.

«Красота!!!» — прокомментировал фотографию один из подписчиков актрисы. «Такая молоденькая! Хорошенькая!» — добавил другой. «Вот это ретро!» — написал еще один пользователь. «На этом фото вы воплощение женственности, без преувеличения», — не сдержался юзер.

Юлия Высоцкая в юности

ФОТО: Instagram

Артистка, в свою очередь, поблагодарила поклонников за высказанные комплименты

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