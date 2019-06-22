Сб, 22.06.2019
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Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Владом Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов

ФОТО: Instagram

Бекстейдж съемок ведущая опубликовала в сторис в Instagram, сообщает Пятый канал.

 

 

Супруга музыканта Влада Топалова Регина Тодоренко одинаково успешно справляется с обязанностями матери, жены и телеведущей. Несмотря на то что с появлением в семье малыша жизнь светской львицы несколько изменилась, она не забросила свою карьеру и продолжает радовать поклонников, записывая видео прямо на съемочной площадке.

В пятницу, 21 июня, звезда показала в сториз в Instagram бекстейдж съемок. Она призналась, что ей придется сняться вместе с супругом в постельной сцене. Это первый подобный опыт в карьере Тодоренко, поэтому она не могла сдержать волнения.

«Первая в моей жизни постельная сцена. Смотрите, сколько людей. Это будет волнительно», — поделилась теледива.

Впрочем, даже в этот момент звезда не утратила свое чувство юмора и в свойственной ей манере принялась смеяться и шутить. Топалов поддержал в этом возлюбленную.

«Залезай, кроха!» — закричал он прямо в камеру.

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