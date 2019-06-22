Шесть продуктов, которые могут навсегда испортить ваше зрение

Итак, рассказываем, какие продукты и напитки стоит убрать из своего холодильника, чтобы не иметь проблем со зрением.

Кофе

Первый враг хорошего зрения — это кофе. Дело в том, что этот напиток сужает сосуды и, как следствие, нарушает кровообращение глаза. Но не пугайтесь: чтобы навредить глазам, его нужно пить в больших количествах. А если вы укладываетесь в норму в 2–3 чашки в день, ничего страшного.

Выпечка и макароны

Хлеб и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта содержат большое количество рафинированного крахмала. В свою очередь он заставляет поджелудочную железу вырабатывать дополнительный инсулин, который может стать причиной развития близорукости. Особую опасность быстрые углеводы представляют для людей старше сорока.

Чипсы и фастфуд

Чипсы, сухарики, лапша быстрого приготовления, фастфуд и всевозможные соусы содержат огромную дозу различных консервантов, ароматизаторов, красителей и трансжиров. Между тем, все эти вещества негативно влияют на состояние глаз, впрочем, как и на работу всех остальных органов.

Алкоголь

Алкогольные напитки быстро сужают сосуды, и подобные спазмы крайне опасны для здоровья глаз. Более того, крепкие напитки негативно влияют на участки коры головного мозга, которые отвечают за зрительное восприятие. А регулярные возлияния и вовсе могут стать причиной атрофии зрительного нерва.

Газированные напитки

Газировка содержит много сахара, консервантов и красителей, которые медленно, но верно разрушают сосуды.

Соль

Безопасное количество соли в день — всего шесть граммов. Однако большинство людей превышают эту норму, употребляя колбасные изделия, копчености, «быструю еду», соленую рыбу и маринованные овощи. Тем временем, избыток соли задерживает процесс выведения жидкости из организма. Как результата — повышение внутриглазного давления и всевозможные нарушения зрения вплоть до катаракты.

Признаки дефицита витаминов

Если вы хотите сохранить хорошее зрение до старости, вы должны не только исключить из своего рациона вредные продукты, но и следить за тем, чтобы ваш организм получал достаточно витаминов. Как же понять, что вам не хватает того или иного витамина? Все очень просто: об этом вам расскажет ваше собственное тело.

Так, если вы часто ощущаете жжение в глазах, вам не хватает витамина В2. Также на его дефицит укажет быстрая утомляемость глаз. Восполнить его вам помогут тыква, яйца, творог, какао и телятина.

Нервный тик говорит о том, что организм испытывает острую нехватку витамина В6. Больше всего его в бананах, грецких орехах, молодом картофеле, гречке и курином мясе.

У вас часто слезятся глаза? Значит, вам нужен витамин В12. Он есть в кальмарах, говяжьей печени, морской капусте и молочных продуктах.

Если вы замечаете, что во время чтения буквы расплываются у вас перед глазами, а все цвета кажутся блеклыми, нужно «накормить» организм продуктами с высоким содержанием витамина А. К ним относятся морковь, брокколи, тыква, сладкий перец и куриные яйца.