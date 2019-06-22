Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон подрался с юной любовницей

Британский государственный деятель, бывший глава Министерства иностранных дел Борис Джонсон и его молодая избранница Кэрри Саймондс подрались. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в окружении пары.

Как отмечает издание, соседи Джонсона слышали хлопки и крики, доносившиеся из квартиры политика. Вероятно, между возлюбленными возник конфликт, и они не нашли способа разрешить его лучше, чем повысить друг на друга голос. Некоторые реплики Саймондс соседям даже удалось различить. По словам источника The Guardian, из дома Джонсона отчетливо доносилось «отстань от меня» и «убирайся из моей квартиры», также были слышны претензии Кэрри к возлюбленному по поводу того, что он разлил красное вино на диван.