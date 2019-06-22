Полуголая Михалкова из «Уральских пельменей» удивила отсутствием пышных форм

Михалкова в последнее время выбирает достаточно откровенные снимки. Этот не стал исключением. Михалкова предстала перед подписчиками в шикарном кимоно, спустив рукава, оголяя тем самым не только плечи, но и грудь (хоть и был на этот случай предусмотрен бюстгальтер), а также безупречный пресс.

«Летом выходные становятся особенно приятными. Погода располагает к прогулкам на свежем воздухе и встрече с друзьями! Выезд загород, вкусный ужин на свежем воздухе... Я стараюсь планировать свои выходные по возможности разнообразно. А что у вас? Кто что планирует на выходные?», - поинтересовалась у подписчиков звезда «Уральских пельменей».

Если одни подписчики остались в восторге от увиденного, другие заметили странное отсутствие пышных форм груди, третьи же и вовсе выразили недовольство участившимися в последнее время «голыми» публикациями Юлии.

Юлия Михалкова в кимоно. Instagram

«Извините, конечно, Юлия. Но где Ваша грудь?», «Что за прекрасный костюм? Фирма?», «Классный прикид!!», «Неземная Королева красоты», «Какая ты вкусная, Юля », «Двадцать пять раз на сердечко нажал... А оно не растет....», «Уральские девушки рулят!!! Красотки!!!», «Вам не стыдно выставлять свое тело всем на показ ?», - пишут подписчики Михалковой.