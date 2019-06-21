Раскрываем чужие секреты: чего втайне боятся знаки Зодиака

Овен

Овны, пусть окружающим они этого не покажут, внутри на самом деле куда мягче, чем кажутся, и потому втайне они всегда боятся, что, ввязавшись в конфликт или драку (а быстро вспыхивающие Овны с этим сталкиваются часто), не сумеют в ней победить.

Телец

Тельцы не доверяют людям, что проявляется в их привычке окружать себя объектами материальными (памятными сувенирами, любимыми вещами и так далее). Тельцы очень боятся предательства, «ножа в спину» от других людей. Но самый большой страх Тельцов – это финансовая нестабильность.

Близнецы

Двойственная натура Близнецов превращает процесс выбора в сизифов труд: как только Близнецы все-таки выбрали что-то одно, втайне они сразу же начинают бояться, что сделали неправильный выбор.

Рак

Представителям этого знака Зодиака, как и настоящим ракам, очень нравится чувствовать себя защищенными. Втайне они боятся быть уязвимыми, выходить из своей зоны комфорта, боятся, что кто-то или что-то причинит им боль.

Лев

«Звездочки»-Львы любят, когда их замечают, любят, когда к ним приковано всеобщее внимание – так что тайный страх Льва заключается в том, что на самом деле всем на него наплевать и никто его даже не замечает.

Дева

Дева любит помогать другим людям справляться с любого толка «неидеальностями» в их жизни. Перфекционисты-Девы хотят, чтобы всё было идеально, маскируя этим свой тайный страх – собственную «неидеальность».

Весы

Весы любят общество других людей и в какой-то степени даже нуждаются в нем. Один из самых больших тайных страхов Весов заключается в том, что они так и не найдут свою вторую половинку, навсегда останутся в одиночестве.

Скорпион

Скорпионы зачастую предпочитают сохранять дистанцию и выступать в роли незаинтересованного наблюдателя. Они боятся, что, если кинутся в самую гущу событий, другие люди их там и оставят.

Стрелец

Стрельцы прямо-таки обожают свою свободу, заставить их остаться на одном месте и посвятить себя чему-то одному в принципе очень сложно, и тайный страх у них соответствующий – что их свободу ограничат.

Козерог

Козероги – люди очень простые (в положительном смысле этого слова): они прямы, практичны, амбициозны, мечтают об успехе. И тайный страх Козерогов тоже очень прост: они боятся потерпеть неудачу.

Водолей

Как и Стрельцы, Водолеи очень ценят свою свободу, однако их свобода несколько другого толка – интеллектуальная. Втайне Водолеи опасаются, что их свободу ограничат, что их будут контролировать, пусть даже близкий человек и с самыми лучшими намерениями.

Рыбы