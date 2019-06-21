Сексуальный эстонский певец Уку Сувисте выступит на фестивале у Лаймы Вайкуле

“Мы очень рады, что на наш фестиваль регулярно приезжают участники из соседней Эстонии, и это всегда - очень талантливые и яркие исполнители. В прошлом году на фестивале выступала Элина Нечаева, оперное открытие и финалистка “Евровидения”, а в 2017 году были обворожительные Отть Лепланд и Лийс Лемсалу. Поэтому мы ждем Уку Сувисте с особым чувством: как человека, который украсит наш фестиваль, ведь он невероятно красиво поет, также выглядит”, - отметила Милграве.

Кроме Сувисте 18 июля на “Laima Rendezvous Jurmala 2019” выступят: Инесе Галанте, Интарс Бусулис, Марио Бионди, Настя Каменских, Макс Барских, Бьянка, Алексеев, Дана Соколова, Радио Трио, Айя Андреева, Артур Пирожков, Maruv, Musiqq, Миша Романова, Янис Стибелис, Freedom Ballet и Лайма Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале уже в пятый раз, отмечая свой первый юбилей. Все артисты фестиваля поют вживую под сопровождение фестивального оркестра, а также участвуют в оригинальных дуэтах и трио.

“Мы за живой звук. Это когда один фестивальный оркестр сопровождает всех артистов, а их в этом году у нас более пятидесяти... и они все поют вживую! Я вас уверяю, таких фестивалей очень мало. Поначалу было тяжело уговорить всех артистов петь с оркестром, было недоверие, страх… Зато теперь у нас атмосфера очень отличается от других. Потому что, когда ты просто выходишь, как кукла, - открываешь рот под фонограмму, то у тебя нет этого особенного волнения!”, подчеркивает создательница фестиваля Лайма Вайкуле.