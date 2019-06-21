Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию

После выписки шоумена из больницы в его квартире разразился настоящий скандал. Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома. Будучи не в состоянии уладить конфликт самостоятельно, продюсер обратился к сотрудникам полиции, пишет Стархит.
Казалось бы, близкие Бари Алибасова могут вздохнуть спокойно: главная опасность миновала. Продюсер, получивший тяжелые ожоги пищеварительного тракта после отравления химикатом, пошел на поправку и вернулся из больницы домой. Но в окружении Бари Каримовича разразился скандал: давняя подруга шоумена Марият Мухина заявила, что его не только удерживают в квартире силой, но и неправильно лечат.
Диетолог сообщила, что помощники продюсера не соблюдают рекомендаций, не дают пациенту препаратов, назначенных институтом имени Склифосовского. «Его начали настраивать против меня: мол, я, лечившая его 10 лет, виновата во всем. В итоге он на меня набросился с обвинениями. Недавно они его побили, не пускали на улицу. Словом, провоцируют обострение, ухудшение состояния. Дают не тот препарат. Не дают препарат эндорфинный», — заявила Мухина.
Мухина рассказала, что после безуспешных споров с окружением Бари Каримовича ей даже пришлось вызвать «Скорую помощь», чтобы у артиста взяли анализы, а медики приехали вместе с полицией. Впрочем, директор «На-На» Вадим Горжанкин опроверг слова диетолога, заявив, что звонок сотрудникам правоохранительных органов совершил сам Алибасов. Также руководитель коллектива отметил, что Марият никогда не была личным доктором Бари Каримовича и не имеет полномочий вмешиваться в ход его лечения.
Однако родственники Бари Каримовича настроены оптимистично. Так, вчера сын артиста рассказал, что папе стало значительно лучше. Он все еще путается во временных сроках, и дни, проведенные в искусственной коме, кажутся продюсеру месяцами, но постепенно сознание Алибасова проясняется.