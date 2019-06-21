Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию

Казалось бы, близкие Бари Алибасова могут вздохнуть спокойно: главная опасность миновала. Продюсер, получивший тяжелые ожоги пищеварительного тракта после отравления химикатом, пошел на поправку и вернулся из больницы домой. Но в окружении Бари Каримовича разразился скандал: давняя подруга шоумена Марият Мухина заявила, что его не только удерживают в квартире силой, но и неправильно лечат.

Диетолог сообщила, что помощники продюсера не соблюдают рекомендаций, не дают пациенту препаратов, назначенных институтом имени Склифосовского. «Его начали настраивать против меня: мол, я, лечившая его 10 лет, виновата во всем. В итоге он на меня набросился с обвинениями. Недавно они его побили, не пускали на улицу. Словом, провоцируют обострение, ухудшение состояния. Дают не тот препарат. Не дают препарат эндорфинный», — заявила Мухина.

Мухина рассказала, что после безуспешных споров с окружением Бари Каримовича ей даже пришлось вызвать «Скорую помощь», чтобы у артиста взяли анализы, а медики приехали вместе с полицией. Впрочем, директор «На-На» Вадим Горжанкин опроверг слова диетолога, заявив, что звонок сотрудникам правоохранительных органов совершил сам Алибасов. Также руководитель коллектива отметил, что Марият никогда не была личным доктором Бари Каримовича и не имеет полномочий вмешиваться в ход его лечения.

«Мухина, которая представлялась его лечащим врачом из НИИ Склифосовского, заявила, что Алибасова насильно удерживают в квартире, и наряд полиции прибыл помочь шоумену беспрепятственно выйти из нее. По приезду полиции Бари Каримович заявил: «Меня никто не удерживает, не надо тревожить жителей подъезда», — отметил Горжанкин.

Марият Мухина — известный звездный диетолог и косметолог. Она действительно давно знает Бари Каримовича и, скорее, является его другом, нежели врачом. Однако в последнее время Мухина часто вмешивается в дела продюсера, связанные с ходом его лечения. По мнению Марият, сейчас шоумен должен придерживаться постельного режима, отказаться от интервью и выступлений на телевидении пока не восстановит память и ясность мышления. «Я хочу заявить, что в такой ситуации я не могу осуществлять помощь Бари. Пусть дальнейшее будет на совести его окружения. В любой момент может возникнуть кровоизлияние, обострение язвы, сужение пищевода, потому что ему делают гормональный укол», — подчеркнула она.