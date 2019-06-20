В шелковом мини-платье! Вера Брежнева соблазняет роскошной фигурой
О фигуре Веры Брежневой в сети говорят ничуть не реже, нежели о ее новых песнях и клипах. Это неудивительно, ведь каким бы ни был повод, певица всегда выглядит стильно и очень соблазнительно.
Светское мероприятие, съемки клипа, фотосессия для глянца, день рождения подружки или романтическое путешествие в теплые края - Вера всегда знает, что нужно надеть, дабы выглядеть максимально эффектно.
Так, пару дней назад на своей странице в Instagram певица поделилась парочкой фото, сделанных во время отдыха. На снимках Брежнева позирует в шелковом мини-платье, подчеркнувшем все идеальные формы ее тела. Впрочем, судя по комментарию Брежневой, эта картинка ничуть не соответствует с действительностью, ведь сейчас певица не отдыхает, а активно работает:
Иллюзия Instagram. 6 полетов за 6 дней, 2 из них с бессонными ночами, много работы, концерты, встречи, съемки... Выложишь в Instagram красивую фоточку и никто не знает, что на самом деле вот такая она, обратная сторона.