Девять вещей, которые меня бесят в Санкт-Петербурге: а вас?

1. Белые ночи. Парадокс в том, что большую часть года ты жалуешься на серость и тьму, а потом не можешь нормально спать из-за ультракороткой ночи. А еще выходишь за хлебушком в 23 часа, потому что кажется, будто на улице 7 вечера.

2. Долгая зима. Она реально долгая. Ребята из Норильска возразят, конечно. Но мы-то не в Норильске.

3. Глубокое метро. Провести медитацию, пока спускаешься в подземку — легко. Ведь вам потребуется минут 5-7 на большинстве станций.

4. Ночные алкоголики. Они очень шумные и агрессивные. Встречаются примерно в каждом дворе — активизируются в теплый сезон и барагозят до осени.

5. Пронзительный ветер, роняющий знаки. Иногда на людей. Деревья тоже порой роняются. Но знаки неприятнее.

6. (Не)уборка снега. Зимой было много приключений, падений и угроз от неубранного снега с крыш. Один студент и вовсе был убит упавшей с крыши глыбой снего-льда.

7. Резкая перемена погоды. Примерно также ведет себя погода в Риге. В особо пиковые моменты любой человек тут чувствует себя как женщина в климаксе — то жарко, то холодно и почти никогда — комфортно.

8. Велосипедисты и самокатчики. Оговорюсь: не все. Но те, что мчат по тротуарам как оглашенные, при этом не особо владеют рулем и тормозами — даже не бесят — злят.