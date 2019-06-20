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Дюймовочка: Ани Лорак выглядит очень исхудавшей на новых фото

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Поклонники не смогли не заметить, что в последнее время Ани Лорак заметно похудела, пишет Viva.

После того, как Ани Лорак подтвердила свой роман с 26-летним саунд-продюссером Егором Глебом, в сети только и разговоров, что о влюбленных и о подробностях их отношений. Однако некоторые поклонников певицы интересует не только ее личная жизнь, но также ее внешний вид, который, по их мнению, очень изменился в последнее время. 

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

На новых снимках, которые публикует Каролина, она выглядит слишком исхудавшей. Конечно, певица и ранее восхищала публику точеной фигурой, но сейчас, по мнению подписчиков, это выглядит нездорово и даже заставляе задуматься об анорексии. Впрочем, сама Ани, кажется, очень довольна своей фигурой и с удовольствием демонстрирует стильные луки в Instagram. Главное - чтобы ей было комфортно в своем теле. 

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

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