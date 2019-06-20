Она опустошена: как Леди Гага отреагировала на разрыв Брэдли Купера и Ирины Шейк?

Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера не обошлось без Леди Гаги. Так, певицу обвиняли в том, что это именно она виновата в разрыве звезд. Якобы модель ушла от актера, из-за его романа с Леди Гагой. Примечательно, что никто из троих знаменитостей не комментирует новость и не отвечает на вопросы поклонников. Однако, как оказалось, самой певице неприятно, что ее ассоциируют с разрывом Ирины и Брэдли.