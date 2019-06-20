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  • Она опустошена: как Леди Гага отреагировала на разрыв Брэдли Купера и Ирины Шейк?

Она опустошена: как Леди Гага отреагировала на разрыв Брэдли Купера и Ирины Шейк?

Lady Gaga

ФОТО: JB LACROIX / AFP

Певице не нравится, что ее втянули в историю расставания пары.

Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера не обошлось без Леди Гаги. Так, певицу обвиняли в том, что это именно она виновата в разрыве звезд. Якобы модель ушла от актера, из-за его романа с Леди Гагой. Примечательно, что никто из троих знаменитостей не комментирует новость и не отвечает на вопросы поклонников. Однако, как оказалось, самой певице неприятно, что ее ассоциируют с разрывом Ирины и Брэдли.

ФОТО: Jordan Strauss / AP

Она опустошена. Она чувствует, что это затмевает работу, которую они проделали над фильмом. Это последнее, чего они хотели. Гага не хочет, чтобы ее считали другой женщиной Купера,

 - заявил близкий друг звезды.

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