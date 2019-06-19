Расслабилась! Полина Гагарина отдыхает за городом и не носит белья

Полина Гагарина переселилась на лето в загородный дом в Подмосковье и старается как можно больше времени уделять детям. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, выложив фото, на котором выглядит совсем по-деревенски — в длинной юбке и простой белой майке, под которой четко проглядывается отсутствие лифчика, отмечает «Утро.ру».

При этом издание обращает внимание, как рационально певица распределяет свое время — если уж выезжает в столицу, то назначает на этот день как можно больше дел, чтобы освободить другие дни. Иногда даже слишком много.

«Сегодня я по- моему переборщила. В 10.00 я уже спела на открытии форума на ВДНХ, успела выпить кофе с мужем (у него там фотостудия), теперь лечу на примерку, после интересная встреча в «Яндекс», после репетиция Руф феста с музыкантами (так как у нас акустика и абсолютно новые аранжировки), а после монтаж шоу «Обезоружена»… Пожелайте мне сил и удачи», — поделилась с подписчиками Гагарина.

Полина Гагарина ФОТО: Instagram