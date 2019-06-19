Ср, 19.06.2019
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Светлана Лобода в пикантном наряде совершила морскую прогулку на яхте
Видео!

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

36-летняя певица отправилась на отдых. Светлана Лобода поделилась видео с жаркими танцами, рассказывает Cosmo.

Суперзвезда российского шоу-бизнеса отдыхает на морском курорте. Светлана Лобода дала концерт в турецкой Анталье, после чего решила устроить праздник и для себя. «Маленький отпуск», — так назвала она свой отдых.

Певица наслаждается морским воздухом и загорает. Светлана опубликовала в Instagram-сториз видео со своей прогулки на яхте. Артистка предстала в легком платье с воланами и со спущенными плечами, обнажающими зону декольте. Ее волосы развевают порывы морского ветра.

Лобода сделала несколько соблазнительных движений под ритмичную музыку. Вечером артистка отправилась в ресторан. Светлана также показала видео из заведения.

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