Светлана Лобода в пикантном наряде совершила морскую прогулку на яхте

Суперзвезда российского шоу-бизнеса отдыхает на морском курорте. Светлана Лобода дала концерт в турецкой Анталье, после чего решила устроить праздник и для себя. «Маленький отпуск», — так назвала она свой отдых.

Певица наслаждается морским воздухом и загорает. Светлана опубликовала в Instagram-сториз видео со своей прогулки на яхте. Артистка предстала в легком платье с воланами и со спущенными плечами, обнажающими зону декольте. Ее волосы развевают порывы морского ветра.