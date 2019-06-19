Галерея: «Сезон охоты» в Таллинне закончился для охотников страстными поцелуями и играми для взрослых

Новая яркая вечеринка «Сезон охоты» уже в который раз порадовала гостей ночного клуба Prive. Здесь охотники могут встретить свою любовь, а также насладиться шоу-программой, розыгрышами и конкурсами для взрослых.
Естественно, без музыки никуда. Именно поэтому организаторы постоянно приглашают разных крутых диджеев, которые делают этот праздник незабываемым, а танцы страстными.
Гостей в этот раз развлекали: команда из петербургской сети баров Nebar - Виталик Madstyle & DJ Feidek.
Если в этот раз не получилось найти свою любовь, следующий шанс будет у вас 20 июля в то же время на том же месте.
Смотрите галерею вечеринки, которая прошла 7 июня!