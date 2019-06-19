День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

В жизни людей солнце всегда занимало важнейшее место. И праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов. К примеру, у славян День летнего солнцестояния тесно связан с главным июльским праздником – Купалой. И лишь после перехода на григорианский календарь даты с самым длинным днем в году стали расходиться на две недели.