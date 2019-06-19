Ср, 19.06.2019
Шампанское, божественные блюда и страстные развлечения: в Villa Mon Repos собрались сливки эстонского общества СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Галерея: в Таллинне открылась самая красивая летняя терраса. Вы только посмотрите, что там происходило!

Галерея: в Таллинне открылась самая красивая летняя терраса. Вы только посмотрите, что там происходило!

Состоялось торжественное открытие летней террасы одного из самых популярных ресторанов города MEAT Resto & Butchery - WHITE PARTY!

Дресс-код: White & Chic

Летнюю chill музыку играл DJ Bell.

LIVE выступление Танеля Кууса завораживало живым звучанием тромпета – придавало особой пикантности настроению!

Любителей восточной экзотики наслаждались лучшими кальянами GRAND SISHA!

Специально по случаю торжества гостям предлагалось шампанское Nicolas Feuillatt по особо выгодной цене!

Теплый вечер на красивой и удобной террасе в компании друзей, красивых людей, дегустируя разнообразное меню и коктейли – прекрасное времяпровождения для субботнего летнего дня.

Смотри видео, как выглядит современная терраса ресторана: 

Бронирование столиков и информация по телефону: (+372) 555 661 77 или: reservation@meatresto.ee. Смотри также: www.meatresto.ee.

Смотрите вверху новости яркую галерею с вечеринки!

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