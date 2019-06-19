Галерея: в Таллинне открылась самая красивая летняя терраса. Вы только посмотрите, что там происходило!

Состоялось торжественное открытие летней террасы одного из самых популярных ресторанов города MEAT Resto & Butchery - WHITE PARTY!
Дресс-код: White & Chic
Летнюю chill музыку играл DJ Bell.
LIVE выступление Танеля Кууса завораживало живым звучанием тромпета – придавало особой пикантности настроению!
Любителей восточной экзотики наслаждались лучшими кальянами GRAND SISHA!
Специально по случаю торжества гостям предлагалось шампанское Nicolas Feuillatt по особо выгодной цене!
Теплый вечер на красивой и удобной террасе в компании друзей, красивых людей, дегустируя разнообразное меню и коктейли – прекрасное времяпровождения для субботнего летнего дня.
Смотри видео, как выглядит современная терраса ресторана:
Бронирование столиков и информация по телефону: (+372) 555 661 77 или: reservation@meatresto.ee. Смотри также: www.meatresto.ee.
Смотрите вверху новости яркую галерею с вечеринки!