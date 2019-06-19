Отец Жанны Фриске рассказал о знаках, которые подает ему дочь

По словам мужчины, долгое время во сне ему казалось, что Жанна жива. Только сейчас к нему приходит осознание, что ее больше нет. При этом Фриске уверен, что артистка пытается подать ему какой-то знак, сообщить о чем-то.

«Сейчас дочь снится так, что я понимаю, что она умерла... Мне кажется, что Жанна мне что-то хочет сказать», – говорит Владимир Борисович.

Какую именно информацию певица старается донести до отца, он пока не понимает. Он верит, что это какое-то хорошее известие. Возможно, родители Фриске наконец смогут воссоединиться с ее сыном Платоном, которого растит Дмитрий Шепелев. Между тем, в последние месяцы здоровье Владимира Фриске ухудшилось. Как сообщет «Собеседник», он начал испытывать сильнейшие боли в сердце. Мужчина уже несколько раз ложился в больницу, но причин недомогания медики так и не обнаружили.