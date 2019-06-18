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  • Деми Роуз вернулась к жарким съемкам на следующий день после того, как не стало ее матери

Деми Роуз вернулась к жарким съемкам на следующий день после того, как не стало ее матери

Деми Роуз.

ФОТО: KGC-172/182 / GoffPhotos.com

Мать 24-летней модели из Великобритании скончалась всего через восемь месяцев после смерти отца.

Деми Роуз вернулась к работе на следующий день после того, как её мать скончалась в возрасте 64 лет. Девушка приняла участие в рекламной фотосессии для модного бренда Oh Polly, надев неизменно маленький купальник, сообщает Daily Mail.

Несмотря на произошедшую трагедию, модель выглядела очень спокойной. Золотой купальник подчёркивал пышные формы, а макияж выделял красивые черты лица.

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

В социальных сетях Роуз поблагодарила своих подписчиков за поддержку:

Я доверяю Вселенной. Я верю, что нахожусь в нужном месте в нужное время и иду в правильном направлении. Всё, через что сейчас прохожу, учит меня и готовит к будущему. Всё происходит так, как нужно...

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