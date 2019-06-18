Деми Роуз вернулась к жарким съемкам на следующий день после того, как не стало ее матери

Мать 24-летней модели из Великобритании скончалась всего через восемь месяцев после смерти отца.
Деми Роуз вернулась к работе на следующий день после того, как её мать скончалась в возрасте 64 лет. Девушка приняла участие в рекламной фотосессии для модного бренда Oh Polly, надев неизменно маленький купальник, сообщает Daily Mail.
Несмотря на произошедшую трагедию, модель выглядела очень спокойной. Золотой купальник подчёркивал пышные формы, а макияж выделял красивые черты лица.
Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!
В социальных сетях Роуз поблагодарила своих подписчиков за поддержку:
Я доверяю Вселенной. Я верю, что нахожусь в нужном месте в нужное время и иду в правильном направлении. Всё, через что сейчас прохожу, учит меня и готовит к будущему. Всё происходит так, как нужно...