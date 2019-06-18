ТОП-5 лучших мест Таллинна, где можно пообедать с панорамным видом на город

Лучшие места для ланча с захватывающим видом на центр города – это пятизвёздочный ресторан «Horisont», расположенный на последнем этаже гостиницы «Swissôtel». Если вы ищете модное место, чтобы провести приятный вечер за коктейлями в компании друзей, отправляйтесь в «Lounge 24» в гостинице «Radisson Blu Sky Hotel». Бар располагается на крыше, на высоте 90 метров над уровнем земли, и отсюда открывается фантастический вид на Таллинн и залив. Но это еще не всё! Пишет Visittallinn.ee.

Улица Торнимяэ, 3.

ФОТО: Horisont.ee

Представительный ресторан Horisont в гостинице Swissotel Tallinn стал активнее участвовать в местной кулинарной жизни, и это не осталось незамеченным гурманами.

Horisont сделал еще один шаг вперед в рейтинге ресторанов и теперь входит в список лучших ресторанов Эстонии. Конечно, это обостряет внимание к заведению и подчас заставляет задаться вопросом: а так ли уж хороши предлагаемые блюда и напитки, так ли высок уровень обслуживания?

Именно так – высок. Horisont не подведет. Здесь гостей любого уровня принимают на самом высоком уровне.

Бульвар Рявала, 3.

ФОТО: Radisson

Высотный бар расположен на открытой террасе 24-го этажа гостиницы Radisson Blu Hotel, откуда с высоты птичьего полёта, на уровне 90 метров, открывается великолепный вид на весь Таллинн и на таллиннский залив. В меню предлагается поистине звездный выбор с изысканными дессертами и исключительным подбором вин, и поэтому это место можно отнести к разряду идеальных для встречи с друзьями.

Улица Виру, 15.

ФОТО: Katusekohvik

Уютное место встреч друзей, находится в самом центре Таллинна - в Старом городе. Великолепная атмосфера и прекрасный вид на одну из главных улиц Старого города вам гарантированы. Здесь вкусные коктейли и закуски, суши, а также музыку играют талантливые диджеи.

Клоостриметса-теэ, 58а.

ФОТО: Teletorn.ee

Кафе-ресторан находится на 22-м этаже Таллиннской телебашни и, благодаря этому, считается самым высоким по расположению в Северной Европы. В дневное время место работает как уютное кафе и предлагает освежающие напитки, закуски и легкие блюда. По вечерам это элегантный ресторан a la carte. Живая музыка звучит по выходным.

Бульвар Эстония, 9.

ФОТО: Kohvik Komeet