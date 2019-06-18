ТОП-5 лучших мест Таллинна, где можно пообедать с панорамным видом на город
Даже самые придирчивые гурманы полюбят Таллинн, ведь здесь предлагается широкий и разнообразный спектр гастрономических впечатлений. Неважно, предпочитаете ли вы кафе или уединённый дворик, элегантную атмосферу ресторана для жуиров, современный лаундж с террасой на крыше или же богемное гастрономическое заведение, ‒ у нас есть заведения на любой вкус, и из каждого открываются незабываемые виды на город.
Лучшие места для ланча с захватывающим видом на центр города – это пятизвёздочный ресторан «Horisont», расположенный на последнем этаже гостиницы «Swissôtel». Если вы ищете модное место, чтобы провести приятный вечер за коктейлями в компании друзей, отправляйтесь в «Lounge 24» в гостинице «Radisson Blu Sky Hotel». Бар располагается на крыше, на высоте 90 метров над уровнем земли, и отсюда открывается фантастический вид на Таллинн и залив. Но это еще не всё! Пишет Visittallinn.ee.
Улица Торнимяэ, 3.
Представительный ресторан Horisont в гостинице Swissotel Tallinn стал активнее участвовать в местной кулинарной жизни, и это не осталось незамеченным гурманами.
Horisont сделал еще один шаг вперед в рейтинге ресторанов и теперь входит в список лучших ресторанов Эстонии. Конечно, это обостряет внимание к заведению и подчас заставляет задаться вопросом: а так ли уж хороши предлагаемые блюда и напитки, так ли высок уровень обслуживания?
Именно так – высок. Horisont не подведет. Здесь гостей любого уровня принимают на самом высоком уровне.
Бульвар Рявала, 3.
Высотный бар расположен на открытой террасе 24-го этажа гостиницы Radisson Blu Hotel, откуда с высоты птичьего полёта, на уровне 90 метров, открывается великолепный вид на весь Таллинн и на таллиннский залив. В меню предлагается поистине звездный выбор с изысканными дессертами и исключительным подбором вин, и поэтому это место можно отнести к разряду идеальных для встречи с друзьями.
Улица Виру, 15.
Уютное место встреч друзей, находится в самом центре Таллинна - в Старом городе. Великолепная атмосфера и прекрасный вид на одну из главных улиц Старого города вам гарантированы. Здесь вкусные коктейли и закуски, суши, а также музыку играют талантливые диджеи.
Клоостриметса-теэ, 58а.
Кафе-ресторан находится на 22-м этаже Таллиннской телебашни и, благодаря этому, считается самым высоким по расположению в Северной Европы. В дневное время место работает как уютное кафе и предлагает освежающие напитки, закуски и легкие блюда. По вечерам это элегантный ресторан a la carte. Живая музыка звучит по выходным.
Бульвар Эстония, 9.
Просторное и уютное кафе нa 4-ом этаже ТРЦ Solaris. Благодаря большим витринным окнам из кафе открывается очень красивый вид на Таллинн. Кроме ассортимента пирожных, в кафе предлагаются пирожки, салаты, закуски и легкие горячие блюда. Летом на крыше кафе открыта терраса – одно из наиболее привлекательных мест в центре Таллинна.