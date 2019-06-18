Юная жительница Канады умерла после поцелуя с любимым

Мать 20-летней канадки Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала местным СМИ о трагической смерти дочери после поцелуя с молодым человеком.
У девушки была астма и острая аллергия на арахис. Юноша об этом не знал. Перед встречей с любимой он съел бутерброд с арахисовой пастой. При встрече влюбленные поцеловались, и вскоре у Мириам начался приступ удушья.
Ингалятор для астмы состояние не облегчил. Девушке вызвали скорую, но реанимационные мероприятия не помогли – Мириам скончалась, пишет канадское издание Journal De Quebec.
История эта произошла еще несколько лет назад, но тот трагический случай стал поводом для напоминания об осторожности людям, страдающим пищевой аллергией.