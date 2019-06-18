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  • Юная жительница Канады умерла после поцелуя с любимым

Юная жительница Канады умерла после поцелуя с любимым

Свеча.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Мать 20-летней канадки Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала местным СМИ о трагической смерти дочери после поцелуя с молодым человеком.

У девушки была астма и острая аллергия на арахис. Юноша об этом не знал. Перед встречей с любимой он съел бутерброд с арахисовой пастой. При встрече влюбленные поцеловались, и вскоре у Мириам начался приступ удушья.

Ингалятор для астмы состояние не облегчил. Девушке вызвали скорую, но реанимационные мероприятия не помогли – Мириам скончалась, пишет канадское издание Journal De Quebec.

История эта произошла еще несколько лет назад, но тот трагический случай стал поводом для напоминания об осторожности людям, страдающим пищевой аллергией.

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