Ратаковски пришла на пляж с мужем и друзьями, надев бикини из одних веревок

Эмили поделилась с подписчиками фото с Бермудских островов, куда отправилась отдыхать. Миниатюрная красавица щеголяла на фоне живописных пейзажей в синем мини-бикини. Причем настолько мини, что грудь ее оказалась едва прикрытой, а ягодицы она и вовсе показала во всей красе.

Однако столь откровенный наряд Эмили сопроводила забавной панамкой и добродушной улыбкой. А один из снимков подписала: "Чувствовала себя принцессой благодаря princessbermuda, нам здесь очень понравилось". Сообщая про отель, где она остановилась.

Но наслаждаться океаном модель отправилась не одна. К ней присоединилась целая компания, включая её супруга Себастьяна Бир-Маккларда и звезду соцсетей Джоша Островского.