Такой ее еще не видели: Елизавета II надела королевское платье со шлейфом

Ее Величество не так часто облачается в церемониальную одежду и это как раз тот самый случай, когда мы можем увидеть королеву в необычном образе. Самым главным атрибутом королевского наряда стала бархатная накидка с огромным шлейфом, которая была надета поверх белого платья в пол.