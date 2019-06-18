Такой ее еще не видели: Елизавета II надела королевское платье со шлейфом

В Лондоне состоялось важное для британцев торжество - церемония вручения высшего рыцарского ордена Подвязки. Обязательное для посещения аристократами мероприятие традиционно прошло в стенах Виндзорского замка. Разумеется, главной персоной церемонии стала сама королева Англии Елизавета II, пишет Сегодня.
Ее Величество не так часто облачается в церемониальную одежду и это как раз тот самый случай, когда мы можем увидеть королеву в необычном образе. Самым главным атрибутом королевского наряда стала бархатная накидка с огромным шлейфом, которая была надета поверх белого платья в пол.
Голову Елизаветы II украшала шляпка с белыми перьями из ткани, идентичной с накидкой. Также на груди самого влиятельного монарха сверкал орден. Видимо, накидка была настолько тяжелой и неудобной, что двое мальчиков шли сзади королевы и придерживали одеяние. Завершающими деталями стали белые перчатки и серебристые туфли на низком ходу.