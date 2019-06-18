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Такой ее еще не видели: Елизавета II надела королевское платье со шлейфом

Britain's Queen Elizabeth II rides in a carriage as she leaves following the Order of the Garter Service at St George's Chapel in Windsor Castle on June 17, 2019. - The Order of the Garter is the oldest and most senior Order of Chivalry in Britain, established by King Edward III nearly 700 years ago. Appointment to the order is solely in the gift of the Monarch and is limited to the Sovereign, the Prince of Wales, and no more than 24 members or Companions. (Photo by PETER NICHOLLS / POOL / AFP)

ФОТО: PETER NICHOLLS / AFP

В Лондоне состоялось важное для британцев торжество - церемония вручения высшего рыцарского ордена Подвязки. Обязательное для посещения аристократами мероприятие традиционно прошло в стенах Виндзорского замка. Разумеется, главной персоной церемонии стала сама королева Англии Елизавета II, пишет Сегодня.

Ее Величество не так часто облачается в церемониальную одежду и это как раз тот самый случай, когда мы можем увидеть королеву в необычном образе. Самым главным атрибутом королевского наряда стала бархатная накидка с огромным шлейфом, которая была надета поверх белого платья в пол.

Голову Елизаветы II украшала шляпка с белыми перьями из ткани, идентичной с накидкой. Также на груди самого влиятельного монарха сверкал орден. Видимо, накидка была настолько тяжелой и неудобной, что двое мальчиков шли сзади королевы и придерживали одеяние. Завершающими деталями стали белые перчатки и серебристые туфли на низком ходу.

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