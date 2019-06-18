Поклонники пришли в ужас от болезненной худобы Екатерины Варнавы

Звезду шоу Comedy Woman раскритиковали за чрезмерную худобу. Катя Варнава в своем Instagram разместила видео с зажигательными танцами в ресторане в компании коллег Натальи Еприкян и Евгения Бороденко.

"Надо было ложиться спать до полуночи", – написала Катя Варнава. Однако некоторые подписчики юмор не оценили, а испугались за ее здоровье. Некоторые фолловеры посчитали, что худоба знаменитости выглядит уже нездоровой.

"Катя, вы анорексичка? Страшно смотреть, болеете?" – спросил один из пользователей соцсети. Но многие пришли в восторг от нового ролика звезды. "Не надо спать до полуночи! Иначе не было бы так весело", "Зажгли, так зажгли, молодцы!", "Песня огонь, но танец еще лучше!", - высказались подписчики Кати Варнавы.