Вт, 18.06.2019
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Поклонники пришли в ужас от болезненной худобы Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава

ФОТО: Instagram

Поклонники заподозрили актрису в анорексии. Они считают, что Катя Варнава перегнула палку, пишут Дни.ру.

Звезду шоу Comedy Woman раскритиковали за чрезмерную худобу. Катя Варнава в своем Instagram разместила видео с зажигательными танцами в ресторане в компании коллег Натальи Еприкян и Евгения Бороденко.

"Надо было ложиться спать до полуночи", – написала Катя Варнава. Однако некоторые подписчики юмор не оценили, а испугались за ее здоровье. Некоторые фолловеры посчитали, что худоба знаменитости выглядит уже нездоровой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Катя, вы анорексичка? Страшно смотреть, болеете?" – спросил один из пользователей соцсети. Но многие пришли в восторг от нового ролика звезды. "Не надо спать до полуночи! Иначе не было бы так весело", "Зажгли, так зажгли, молодцы!", "Песня огонь, но танец еще лучше!", - высказались подписчики Кати Варнавы.

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