Видео скандала между Лазаревым и Лободой на «МУЗ-ТВ» попало в Сеть

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Лазарев ругается с Арманом Давлетяровым, пишет Super.ru.
В российской светской тусовке продолжают обсуждать скандал, произошедший между российским певцом Сергеем Лазаревым и его украинской коллегой Светланой Лободой во время вручения премии «Муз-ТВ».
«Ты что, ох***а? Типа самая крутая?» - цитируют очевидцы Лазарева.
Теперь же в Сети появилось видео, на котором запечатлена репетиция перед премией. В кадре Сергей Лазарев, ожидающий окончания прогона программы Лободы, что-то эмоционально доказывает главе премии «Муз-ТВ» Арману Давлетярову.
Предположительно, Лазарев возмущается из-за решения отдать финальный сет из шести песен на премии Лободе. Давлетяров пытается сохранять спокойствие, слушая певца, но тот еще больше заводится.
Сидящая рядом с Лазаревым продюсер Лободы Нателла Крапивина молчит и пытается не реагировать на ситуацию.
Когда происходящее со сцены замечает сама Лобода, то, по словам очевидцев, она попросила Лазарева перестать возмущаться.
«Сереж, можно я буду репетировать?» - сказала она, вызвав еще большие эмоции.
После этого из уст Лазарева якобы и прозвучали нецензурные слова. Однако Лобода не стала отвечать и покинула сцену, пишет Super.ru.