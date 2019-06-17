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  • Видео скандала между Лазаревым и Лободой на «МУЗ-ТВ» попало в Сеть

Видео скандала между Лазаревым и Лободой на «МУЗ-ТВ» попало в Сеть

Светлана Лобода, Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Лазарев ругается с Арманом Давлетяровым, пишет Super.ru.

В российской светской тусовке продолжают обсуждать скандал, произошедший между российским певцом Сергеем Лазаревым и его украинской коллегой Светланой Лободой во время вручения премии «Муз-ТВ».

Напомним, что ранее очевидцы говорили о том, что победивший в номинации «Лучший музыкальный альбом» неожиданно подскочил к Лободе, взявшей титул «Певица года», и вместо поздравлений начал открыто выражать негодование.

«Ты что, ох***а? Типа самая крутая?» - цитируют очевидцы Лазарева.

Однако после этого российский участник «Евровидения-2019» принялся отрицать обвинения в свой адрес, а Светлана Лобода ушла от ответа.

Теперь же в Сети появилось видео, на котором запечатлена репетиция перед премией. В кадре Сергей Лазарев, ожидающий окончания прогона программы Лободы, что-то эмоционально доказывает главе премии «Муз-ТВ» Арману Давлетярову.

Предположительно, Лазарев возмущается из-за решения отдать финальный сет из шести песен на премии Лободе. Давлетяров  пытается сохранять спокойствие, слушая певца, но тот еще больше заводится.

Сидящая рядом с Лазаревым продюсер Лободы Нателла Крапивина молчит и пытается не реагировать на ситуацию.

Когда происходящее со сцены замечает сама Лобода, то, по словам очевидцев, она попросила Лазарева перестать возмущаться.

«Сереж, можно я буду репетировать?» - сказала она, вызвав еще большие эмоции.

После этого из уст Лазарева якобы и прозвучали нецензурные слова. Однако Лобода не стала отвечать и покинула сцену, пишет Super.ru.

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