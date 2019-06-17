Бари Алибасова выписали из больницы

Я забрал его из больницы. Мы получили анализы, эксперты их посмотрели и сказали, что опасности летального исхода у Алибасова нет,

- сказал Бари Алибасов-младший.

Он напомнил, что продюсера планировали отправить самолетом в Казахстан на лечение. Полет пока отложили. «Он вцепился в Лидию Николаевну и сказал, что никуда не полетит и хочет провести с ней время. Поэтому он сейчас спрятан в Подмосковье, а самолет перенесен на пятницу», — уточнил Алибасов-младший.

Состояние Алибасова, по словам его сына, оценивается как нормальное, он самостоятельно питается, но пока ничего не помнит.

Утром 17 июня сын продюсера говорил «Интерфаксу», что его еще не перевели из реанимации в обычную палату.

Алибасова 4 июня положили в токсикореанимационное отделение НИИ им. Склифосовского. Это произошло из-за того, что в студии он по ошибке вместо воды выпил жидкость «Крот» для очистки труб. В результате он получил ожог желудка и пищевода.

Несколько дней продюсер находился в состоянии искусственной комы. 10 июня он пришел в сознание.