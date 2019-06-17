Роскошное шампанское, божественные блюда и страстные развлечения: Moët Grand Day собрал в Villa Mon Repos сливки общества

Для начала гости собрались на начавшийся в полдень бранч, где к завтраку подавали холодное шампанское Moët & Chandon – настоящий match-made-in-heaven. Затем стол накрыли вновь, ведь впереди за ужином ждало настоящее кулинарное путешествие. Особым меню с несколькими блюдами на празднике шампанского удивил собравшихся шеф-повар Mon Repos Владислав Дьячук. Разумеется, каждый представленный кулинарный соблазн сопровождался различными винтажными сортами Moët & Chandon, которые искусно подобрал к блюдам сомелье Ханнес Аэдла.

Кульминацией Moët Grand Day стал грандиозный праздник шампанского, центром которого была пенящаяся пирамида шампанского. Танцевать собравшихся приглашал Dj Peterson. Гостей также ждало живое выступление Элери Тийт. Вишенкой на торте стало появление шоу-труппы Utopia Entertainment, не оставившей равнодушным абсолютно никого. Праздник продолжался до самого расцвета этой короткой летней ночи.