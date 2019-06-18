Что стоит учесть при организации детского дня рождения в Эстонии

Допустим, место проведения праздника вы уже выбрали, но ведь надо учесть еще кучу мелочей, которые могут сделать день рождения еще более ярким и незабываемым.

Портал Limon.ee сделал подборку тех самых мелочей, которые нужно учесть при организации детского дня рождения.

1. Место

Во всех городах Эстонии есть игровые комнаты, которые часто используются для проведения детских дней рождения. Во-первых, это удобно тем, что в таких комнатах много места и не нужно переживать о том, что гости могут чувствовать себя неуютно из-за отсутствия личного пространства. Во-вторых, эти помещения рассчитаны на детей и их игры, поэтому детям точно не будет скучно.

Помимо комнат возможно организовать детский день рождения, например, в Таллиннском зоопарке и различных парках развлечений по всей Эстонии. Такие мероприятия лучше всего устраивать летом, ведь смысл этих мест в том, что можно не сидеть несколько часов в душной комнате, а развлекаться на открытом воздухе.

2. Удобное для всех время

Если говорить о времени проведения праздника, то лучше всего выбирать выходной день, так как с большей вероятностью все гости смогут прийти к вам на праздник. Если же выходные дни вам не подходят, тогда можно выбрать вечернее время рабочего дня. Но не стоит выбирать утреннее время, даже если это выходной — кому хочется, скажем в субботу, встать в 8 утра для того, чтобы отвезти ребенка на праздник, начало которого в 10:00? Не думаю, что многим, ведь большинство людей хочет высыпаться хотя бы по выходным, и даже если по каким-то своим причинам люди уже не спят в это время, наверняка у них есть какие-то свои утренние дела, которые не хочется откладывать.

3. Еда, праздничный торт

Возможностей организовать праздничный стол — множество. Если вы выбрали для праздника игровую комнату, то один из вариантов — приготовить еду самому. В этом случае вы точно знаете, какими получатся угощения и не может быть неприятных сюрпризов. С другой стороны, если у вас недостаточно свободного времени и есть проверенные фирмы или люди, которые занимаются кейтерингом (изготовлением и доставкой еды), то смело можно воспользоваться их услугами. Но надо быть готовым к тому, что такая услуга может влететь в копеечку, особенно, если на праздник приглашено много гостей.

Также можно сделать красивый и стильный candy bar, но опять же, нужно учитывать, что денег, скорее всего, на такое удовольствие уйдет не мало, а вот съедено будет не много.