Что стоит учесть при организации детского дня рождения в Эстонии

В жизни всех родителей как минимум раз в год поднимается вопрос: где и как отпраздновать день рождения ребенка? А благодаря огромному выбору игровых комнат и всевозможных интересных мест, которые предлагают услугу празднования дня рождения, остановиться на чем-то одном еще сложнее.
Допустим, место проведения праздника вы уже выбрали, но ведь надо учесть еще кучу мелочей, которые могут сделать день рождения еще более ярким и незабываемым.
Портал Limon.ee сделал подборку тех самых мелочей, которые нужно учесть при организации детского дня рождения.
1. Место
Во всех городах Эстонии есть игровые комнаты, которые часто используются для проведения детских дней рождения. Во-первых, это удобно тем, что в таких комнатах много места и не нужно переживать о том, что гости могут чувствовать себя неуютно из-за отсутствия личного пространства. Во-вторых, эти помещения рассчитаны на детей и их игры, поэтому детям точно не будет скучно.
Помимо комнат возможно организовать детский день рождения, например, в Таллиннском зоопарке и различных парках развлечений по всей Эстонии. Такие мероприятия лучше всего устраивать летом, ведь смысл этих мест в том, что можно не сидеть несколько часов в душной комнате, а развлекаться на открытом воздухе.
2. Удобное для всех время
Если говорить о времени проведения праздника, то лучше всего выбирать выходной день, так как с большей вероятностью все гости смогут прийти к вам на праздник. Если же выходные дни вам не подходят, тогда можно выбрать вечернее время рабочего дня. Но не стоит выбирать утреннее время, даже если это выходной — кому хочется, скажем в субботу, встать в 8 утра для того, чтобы отвезти ребенка на праздник, начало которого в 10:00? Не думаю, что многим, ведь большинство людей хочет высыпаться хотя бы по выходным, и даже если по каким-то своим причинам люди уже не спят в это время, наверняка у них есть какие-то свои утренние дела, которые не хочется откладывать.
3. Еда, праздничный торт
Возможностей организовать праздничный стол — множество. Если вы выбрали для праздника игровую комнату, то один из вариантов — приготовить еду самому. В этом случае вы точно знаете, какими получатся угощения и не может быть неприятных сюрпризов. С другой стороны, если у вас недостаточно свободного времени и есть проверенные фирмы или люди, которые занимаются кейтерингом (изготовлением и доставкой еды), то смело можно воспользоваться их услугами. Но надо быть готовым к тому, что такая услуга может влететь в копеечку, особенно, если на праздник приглашено много гостей.
Также можно сделать красивый и стильный candy bar, но опять же, нужно учитывать, что денег, скорее всего, на такое удовольствие уйдет не мало, а вот съедено будет не много.
Если же праздник проводится под открытым небом, отличным решением будет самим приготовить шашлык, ведь это лучшее летнее блюдо, которое готовится на улице. Тем более, шашлык может быть и овощным для тех, кто не употребляет в пищу мясо или просто хочет съесть что-то более легкое. Шашлыком насладятся, прежде всего, родители. Одна из причин будет озвучена ниже.
Праздничный торт — самый главный атрибут дня рождения для любого ребенка. Конечно, торт можно заказать у кондитера. Он будет очень красивым и безумно вкусным, но есть другая проблема. Как показывает практика, дети не хотят есть, они хотят играть и веселиться, не является исключением и торт. Когда зовешь именинника задувать свечи, то все с радостью несутся к столу, потом поют песенку. Но когда свечи уже не горят, а родители впопыхах пытаются отрезать всем по кусочку главного угощения, дети уже рвутся обратно в игровой бой, поэтому успевают сделать от силы 2-3 укуса. В итоге большую часть торта приходится выкидывать или увозить домой, а стоит торт на заказ 30-50 евро — не самое разумное вложение средств выходит, правда?
Как вариант, самому сделать какой-то несложный, но вкусный торт — это выйдет дешевле, потому и не так жалко выкинуть недоеденные кусочки торта.
В общем, количество еды нужно рассчитывать, в основном, на взрослых, потому что дети на праздниках почти не едят.
4. Развлечение
Что касается развлечений — то тут есть, где разгуляться. Чаще всего родители заказывают на праздники аниматоров, одетых в костюмы любимых детских героев. Выбор — огромный, любое желание ребенка в этом смысле может быть воплощено в жизнь. У каждого аниматора есть своя развлекательная программа, а оплачиваются аниматоры по часам.
Кроме этого, можно пригласить на праздник артистов с шоу мыльных пузырей, человека, который раскрашивает детям лица и делает аквагрим или тату, фокусника или устроить настоящую дискотеку. Все на усмотрение именинника и его родителей.
5. Пригласительные
Этот пункт совсем не обязательный. Вполне сойдет и простое текстовое сообщение в социальных сетях или устное приглашение. Но, если родители взяли курс на стильное и запоминающееся мероприятие, о пригласительных стоит подумать заранее. Их можно взять на сайтах игровых комнат или сделать самому в Photoshop. Но если предложенные варианты вам не подходят, а работать в программе для обработки снимков вы не умеете, можно заказать пригласительные у веб-дизайнера.
6. Украшения
Украшения — важная часть любого праздника. Мы же по какой-то причине ставим елку перед рождеством, покупаем милые салфеточки с изображением яиц и кроликов к Пасхе… Можно продолжать бесконечно. А детский день рождения — это главный праздник, которого с нетерпением ждут каждый год все дети.
Самый простой вариант — шарики с гелием. Это недорого и эффектно. Опять же, какой ребенок не любит шарики?
Также можно сделать фотозону. В наше время, когда вся жизнь выставляется на показ в социальных сетях, вполне допустимо сделать красивые фото.
В общем, вариантов, как провести праздник — уйма. Осталось лишь определится, что по душе именно вам и вашему ребенку, и тогда начинать искать конкретные услуги.
Счастливого вам праздника!