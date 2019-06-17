На таллиннском Певческом поле пройдет новый грандиозный фестиваль! Артисты - потрясающие

9-ого августа в Таллинне уже во второй раз пройдёт фестиваль регги, хип-хопа и реггетона. На Певческом поле выступят такие звёзды мирового уровня как MiyaGi + Andy Panda, Kabaka Pyramid и DJ Jillionaire. Кроме зарубежных звёзд свой первый концерт на Певческом поле даст и местная рэп-звезда Nublu.

Проходящий во второй половине лета фестиваль Wagwan ‒ это грандиозный праздник регги, хип-хопа и реггетона, который привезёт в прохладную Эстонию горячие карибские ритмы, и при помощи музыкальных мелодий познакомит нас с образом жизни и культурой южных стран. На фестивале выступят известные на весь мир музыканты, которые никогда ещё не давали концертов в Прибалтике и Северной Европе. Разные музыкальные стили придутся по вкусу любителям музыки всех возрастов, которые ценят искусство, культуру и с удовольствием проведут тёплый летний вечер в хорошей компании.

Самая горячая российская хип-хоп группа MiyaGi & Andy Panda в очередной раз привезёт в Таллинн кавказский темперамент и острые словечки. Выступающие вместе уже на протяжении четырех лет Азамат Кудзаев (MiyaGi) и Сослан Бурнацев (Andy Panda) быстро достигли международной известности, потому что они просто никого не оставляют равнодушными. Их сингл „I Got Love“ ворвался в сердца слушателей и собрал уже почти 300 миллионов просмотров на YouTube.

Конечно же, ни один настоящий фестиваль не может пройти без звезды эстонского рэпа и любимца всех меломанов, горячего парня Nublu. Взлетевший в 2018-ом на Oлимп славы, Nublu покорил сердца своим летним хитом “Mina ka”, который родился в результате дуэта Nublu и reket. И с тех пор интерес к музыканту только нарастал. “Mina ka” прослушали уже почти 4 миллиона человек, и этo не единственное творение Nublu, которое сводит с ума слушателей.

DJ и продюсер Jillionaire из Тринидада в основном известен по его участию в группе Major Lazer, играющей электронную музыку, куда также входят Diplo и Walshy Fire. Jillionaire создал уникальный стиль, соединив индийские танцевальные мелодии с музыкой house, dancehall и soca.

Родом с Ямайки Kabaka Pyramid & The Bebbele Rockers Band представляет собой смесь сильного, энергичного и мелодичного регги, подперченного хип-хопом. Этот талантливый музыкант несёт позитивные эмоции и хорошую энергию, что гипнотизирует и увлекает слушателей.

Финский музыкант Raappana носит титул Reggae Artist 2005-ого года и не раз всходил на верхние строчки рейтинговых таблиц. В независимости от времени года, в сердцах тех, кто слушает музыку Raappana, наступает лето.

Также на сцену выйдут Bad Art, Steppa Style, Mick Moon, YASMYN, Hennessy & Moeazy и другие артисты.

Программа:

Ворота распахнутся в 14.00. Мероприятие закончится в 00.30. Домашняя страница: www.wagwan.ee Facebook: https://www.facebook.com/events/288962012051558/

Instagram: /wagwantallinn