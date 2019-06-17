Фанаты сняли, как Леди Гага страстно целует музыканта на глазах у его жены

В фанатском паблике Леди Гаги Gaga Daily появилось видео с её шоу в Лас-Вегасе. Поклонникам удалось заснять очень интимный и странный момент. После пропетой фразы Darling, kiss me ("Дорогой, поцелуй меня") певица наклонилась к стоящему рядом на сцене трубачу Брайану Ньюману и нежно поцеловала его в губы.

Ньюмана и Гагу связывает давняя дружба, завязавшаяся ещё тогда, когда артистка не была известна, пишет People. Но ситуация осложняется тем, что мужчина уже шесть лет женат. И Гага даже стала крёстной матерью ребёнка, родившегося у пары.

И хотя некоторые поклонники предположили, что это только ради шоу и артистка просто в образе, многие фанаты негодовали. Репутация Гаги пошатнулась уже после флирта с актёром Брэдли Купером на "Оскаре". Теперь же в комментариях на певицу обрушились, отмечая, что так вести себя с женатым мужчиной — это уже перебор. По словам очевидцев, жена Ньюмана тоже была в зале.

"Я знаю, что они друзья... Но, боже, он женат! Гаге следует вести себя получше",