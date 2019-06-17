ТОП-6 самых любопытных знаков Зодиака: любят совать нос в чужие дела...

Существует тонкая грань между интересом и любопытством. Но если вы задаете слишком много вопросов, вы слишком любопытны. Никто не любит быть под микроскопом или отвечать на вопрос, который заставляет чувствовать себя неловко. Поэтому будьте осторожны с этими шестью знаками - они определенно могут вывести вас на откровенность.

1. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы чрезвычайно любопытны и хотят знать все. Они с легкостью извлекают из людей их самые сокровенные тайны. Будьте осторожны - они могут случайно разболтать их, не думая о том, что это может обернуться неприятностью. Плюс в том, что благодаря своей пытливости они могут обеспечить вам мозговой штурм и помочь решить сложную проблему.

2. Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы не хотят ничего упускать, включая последние сплетни. Они хотят знать, кто и что сказал, выуживают из людей все их грязные маленькие секреты. Это не значит, что Весы будут использовать эту информацию против кого-то, им просто нравится знать, что она у них есть.

3. Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи иногда могут быть высокомерными, и они не считают, что они любопытны, а скорее думают, что заслуживают все знать. Они верят, что когда у них есть полная картина и они знают все мелкие детали, они могут помочь найти решение.

Водолеи не устают смотреть на телефон своего партнера или читать чьи-то тексты через плечо.

4. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Это знак обожает выпытывать чужие секреты и быть в курсе того то, что происходит в чужой жизни. Скорпионы великие манипуляторы, поэтому неудивительно, что им нравится собирать информацию о людях.

Если вы упрекнете их в любопытстве, они не будут этого отрицать...

5. Дева (23 августа - 22 сентября)

Девам нравится быть полностью готовыми ко всему, поэтому они тщательно изучают потенциального работодателя, сотрудника или даже нового друга. Они знают, какие вопросы задавать, и могут интерпретировать не только ответы, но и язык тела, чтобы понять, лгут ли им.

Дева должна просто убедиться, что человек, которого она планирует впустить в свой круг, надежен, честен и добросовестен.

6. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы интересуются жизнью и людьми, и если это делает их любопытными, пусть будет так. Они не понимают, почему не все являют миру свое истинное лицо.

Стрельцы могут увлечься попытками помочь решить проблему. Они не стали бы заниматься чужими делами, если бы были уверены, что их помощь не нужна, но это случается редко. Они верят, что обладают особым пониманием, поэтому им нужно знать все, чтобы дать правильный совет.