Яйцеклетка для мамы: донором Аллы Пугачевой оказалась ее собственная дочь?

Разговоры о том, кто является донором яйцеклеток для звездной четы Аллы Борисовны и Максима Галкина не первый год тревожат пользователей Сети.
Поводом для этого стали сомнения в правдивости признаний Аллы Пугачевой, которая рассказала, как в 46 лет тщательно пыталась забеременеть с помощью процедуры ЭКО, в результате чего у нее остались лишние яйцеклетки, которые она и решила заморозить на тот случай, если они пригодятся ей в будущем.
Все эти годы, начиная с 1996 года они хранились в замороженном виде, а в 2012 их якобы благополучно использовали.
Тем не менее, пишут СМИ, практику заморозки яйцеклеток стали начали применять только семь лет назад, да и более чем за пятнадцатилетний период яйцеклетки могли утратить все свои необходимые для зачатия свойства, пишет VladTime.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос: кто же стал донором? Единственным правдоподобным и адекватным вариантом в такой ситуации становится Кристина Орбакайте — дочь знаменитой Примадонны,
— пишет автор статьи.
После 2012 года между матерью и дочерью отношения стали особенно доверительными. Кроме того, многие из окружения семьи Аллы Борисовны отмечали, насколько Лиза похожа на Кристину.