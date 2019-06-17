Яйцеклетка для мамы: донором Аллы Пугачевой оказалась ее собственная дочь?

Поводом для этого стали сомнения в правдивости признаний Аллы Пугачевой, которая рассказала, как в 46 лет тщательно пыталась забеременеть с помощью процедуры ЭКО, в результате чего у нее остались лишние яйцеклетки, которые она и решила заморозить на тот случай, если они пригодятся ей в будущем.

Все эти годы, начиная с 1996 года они хранились в замороженном виде, а в 2012 их якобы благополучно использовали.

Тем не менее, пишут СМИ, практику заморозки яйцеклеток стали начали применять только семь лет назад, да и более чем за пятнадцатилетний период яйцеклетки могли утратить все свои необходимые для зачатия свойства, пишет VladTime.

В связи с этим возникает вполне резонный вопрос: кто же стал донором? Единственным правдоподобным и адекватным вариантом в такой ситуации становится Кристина Орбакайте — дочь знаменитой Примадонны,

— пишет автор статьи.