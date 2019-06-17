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  • СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме

СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме

** FILE ** In this May 13, 2004 file photo, Brad Pitt, left, arrives with his Jennifer Aniston at the screening of his film "Troy," at the 57th International Film Festival in Cannes, southern France. (AP Photo/Patrick Gardin, file) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: PATRICK GARDIN / AP

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Об этом пишут западные СМИ, ссылаясь на источник из окружения знаменитостей, пишет Сегодня.

Бывшие супруги провели несколько дней на вилле в Италии, куда их пригласил общий знакомый Джордж Клуни.

По информации издания Life & Style, Брэд и Дженнифер сблизились за несколько дней на отдыхе. "Джордж и Амаль Клуни пригласили Питта и Энистон на выходные в Рим. Это действительно было похоже на двойное свидание", – утверждает инсайдер.

Источник также говорит, что актер хочет вернуть свою бывшую возлюбленную. Энистон, вероятно, не против этого, но она не может снова довериться Питту, потому что он ушел от нее к Анджелине Джоли. 

Пока что официального подтверждения того, что бывшие супруги Брэд и Дженнифер снова вместе нет. Поклонникам некогда одной из самых популярных пар Голливуда остается только ждать новой информации или комментариев самих звезд.

Напомним, что в начале мая Брэд Питт появился на вечеринке в честь празднования 50-летия Дженнифер Энистон. Поговаривали, что актер подарил имениннице дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили, будучи женатыми.

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