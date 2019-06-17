СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме

Бывшие супруги провели несколько дней на вилле в Италии, куда их пригласил общий знакомый Джордж Клуни.

По информации издания Life & Style, Брэд и Дженнифер сблизились за несколько дней на отдыхе. "Джордж и Амаль Клуни пригласили Питта и Энистон на выходные в Рим. Это действительно было похоже на двойное свидание", – утверждает инсайдер.

Источник также говорит, что актер хочет вернуть свою бывшую возлюбленную. Энистон, вероятно, не против этого, но она не может снова довериться Питту, потому что он ушел от нее к Анджелине Джоли.

Пока что официального подтверждения того, что бывшие супруги Брэд и Дженнифер снова вместе нет. Поклонникам некогда одной из самых популярных пар Голливуда остается только ждать новой информации или комментариев самих звезд.