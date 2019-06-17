Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

Первое летнее полнолуние состоится сегодня, 17 июня. Чего ждать от июньского полнолуния, какими особенностями обладает этот день, что можно и нельзя делать в полнолуние, как правильно себя вести, чтобы не навлечь неприятностей.

Особенности летнего полнолуния 17 июня

Полнолуние 17 июня произойдет утром, в 11 часов 31 минуту по киевскому времени. По лунному календарю это будет переход с 14 на 15 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Стрелец, который оказывает благотворное действие на логическое мышление людей, их собранность и внимательность.

Пребывая в знаке Стрельца, Луна повышает интерес людей друг к другу, их взаимоотношениям и общению. Несмотря на то, что полнолуние считается опасной фазой, в этот раз оно даже способствует самосовершенствованию, привлекает к наукам и обучению.

Что нельзя делать в полнолуние 17 июня