В рамках мирового турне! В Таллинн с новым шоу едут легендарные Gregorian

25 февраля 2020 года в концертном зале «Alexela» коллектив «Gregorian» отпразднует свое 20-летие в рамках грандиозного мирового турне. За все время они выступили перед 2,6 миллиона человек, дали 2900 шоу в 31 стране. «Gregorian», несомненно, является одним из самых успешных артистов Германии. «Gregorian», которые получили исключительный прием публики ранее в Эстонии, исполняющие поп и рок хиты в стиле, имитирующем григорианские распевы, делают на сцене потрясающее шоу. Билеты на концерт поступят в продажу 18 июня в 10:00.

В более чем двухчасовой юбилейной программе прозвучат все известные и любимые слушателями песни, в том числе «Moments Of Peace», «Nothing Else Matters», «With Or Without You» и многие другие. «Самое точное описание успеха «Gregorian» — это идеальный выбор песен в совокупности с мощной сценической постановкой, которая составляет приятную визуальную целостность», сказал Франк Петерсон.

Идея «Gregorian» начала прорастать, когда Франк Петерсон сотрудничал с автором проекта «Enigma» — гениальным Михаэлем Крету. Альбом «MCMXC a.D.», завоевавший чарты в 41 стране, стал «заигрывать» с григорианским стилем пения, перенося его в современное звучание. Укрепившись успехом «Enigma», идея «Gregorian» продолжилась. Так и появился новый проект и альбом «Master of Chant».

За прошедшие годы «Gregorian» продал более 10 миллионов альбомов, платиновый статус которых был присвоен в двадцати пяти странах. Франк Петерсон за всю свою карьеру сотрудничал со многими известными артистами: Сара Брайтман, «Enigma», Джастин Тимберлейк, Андреа Бочелли, Пол Стэнли («Kiss»), «Backstreet Boys», Аланна Майлз, Хосе Каррерас, Том Джонс, Пласидо Доминго и многими другими.