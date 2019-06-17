Не женщина, а мегера: ТОП-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандалов

5 МЕСТО — РЫБЫ

Представительницы этого знака зодиака всегда знают, чего хотят. Но, учитывая их принадлежность к стихии воды, они могут быть «пластичными» и контролировать эмоции и чувства. Но, если вы попали под горячую руку, скандала вряд ли избежать. Не помогут аргументы и взывания к логике. Еще одна «слабинка» Рыб заключается в том, что они могут попадать под чужое влияние и видеть ситуацию по-другому.

4 МЕСТО — БЛИЗНЕЦЫ

Женщины-Близнецы совмещают в себе и циклон и антициклон, но прогноз погоды в этом случае вам не поможет. Никогда нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, какое настроение будет у представительницы этого знака завтра утром. Вы можете проснуться рядом как с милой кошкой, так и с дикой тигрицей. Плюс заключается в том, что Близнецы всегда легки на подъем. Они — за любую интересную идею, а значит, имея подход, можно переключить их внимание на что-то позитивное.

3 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ

Женщина-стрелец — яркий представитель стихии огня. Рядом с ней горячо! Надо быть осторожным. Стрельцы горячи как в любви, так и в гневе, но быстро отходчивы. Умеют уступать и не любят скандалы, но могут ежедневно их практиковать с самыми близки. Правда, все это не от злости, виной тому — темперамент. Подарите им букет цветов, сделайте приятный сюрприз, и увидите, как огонь власти вмиг сменится на огонь страсти.

2 МЕСТО — КОЗЕРОГ

Полюбили девушку-козерога? Придется полюбить и ее характер. Козероги очень последовательны и внимательны к мелочам, поэтому любой проступок не ускользнет от их пристального внимания. В скандал Козерог сразу не бросится, но если назрел серьезный разговор, то вы в зоне риска. Беседа не закончится до тех пор, пока вы не примете решение о капитуляции. Важно отметить, что женщины-козероги умеют прощать, но умеют и наказывать — стоит помнить об этом!

1 МЕСТО — ОВЕН