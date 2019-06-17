Ведущий передачи «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина»
Дмитрий Комаров старался не делиться подробностями личной жизни. В блоге он публиковал фото, сделанные во время съемок передачи «Мир наизнанку», автором и ведущим которой он является. Лишь накануне Дмитрий решил рассказать поклонникам о сокровенном: он женился. Избранницей Комарова стала Александра Кучеренко, завоевавшая три года назад титул самой красивой девушки Украины.
«Друзья, я всегда оберегал личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей стали мужем и женой», — написал Дмитрий в Instagram.
Александра тоже работает на телевидении. По образованию она журналист и ведет одну из передач. И красавица до последнего не рассказывала о романе с коллегой. Теперь, когда уже скрывать нечего, Кучеренко готова делиться радостью с подписчиками.
Я самая счастливая на свете! Благодаря тебе, мой любимый муж,
— отметила Александра в личном блоге.
К слову, пара сыграла свадьбу в Израиле еще в мае. В целях конспирации молодые отправились за границу на разных самолетах. На церемонии бракосочетания присутствовали лишь близкие Дмитрия и Александры. Медовый месяц новоиспеченные муж и жена провели на Мальдивах. Сначала они планировали отправиться в Непал, но из-за непредвиденных обстоятельств им пришлось поменять планы.
Сильные чувства возникли между будущими супругами во время их участия в украинской версии проекта «Танцы со звездами». Тогда многие приписывали им роман, но звезды телевидения упорно отрицали подобные слухи.