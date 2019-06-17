Ведущий передачи «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина»

«Друзья, я всегда оберегал личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей стали мужем и женой», — написал Дмитрий в Instagram.

Александра тоже работает на телевидении. По образованию она журналист и ведет одну из передач. И красавица до последнего не рассказывала о романе с коллегой. Теперь, когда уже скрывать нечего, Кучеренко готова делиться радостью с подписчиками.

Я самая счастливая на свете! Благодаря тебе, мой любимый муж,

— отметила Александра в личном блоге.

К слову, пара сыграла свадьбу в Израиле еще в мае. В целях конспирации молодые отправились за границу на разных самолетах. На церемонии бракосочетания присутствовали лишь близкие Дмитрия и Александры. Медовый месяц новоиспеченные муж и жена провели на Мальдивах. Сначала они планировали отправиться в Непал, но из-за непредвиденных обстоятельств им пришлось поменять планы.