Исследование: белое мясо такое же вредное, как и красное

В исследовании приняли участие 100 мужчин и женщин. Первая группа употребляла говядину, вторая питалась курицей, а третья — растительной пищей.

— Анализы показали, что уровень ЛПНП-холестерина был идентичным как в случае с белым, так и в случае с красным мясом, однако он был значительно более низким у участников, употреблявших белок растительного происхождения,— сказано в исследовании.

Ранее считалось, что белое мясо полезнее красного, так как меньше влияет на выработку ЛПНП-холестерина.