Time: семья Путина владеет двумя домами во французском Биаррице

Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову на законных основаниях. В прессе сообщали, что с 2013 по 2017 год он состоял в браке с Катериной Тихоновой, которая, предположительно, является дочерью Владимира Путина.

Как отметила Кастаньед, довольно часто там можно встретить экс-супругу президента Людмилу Путину. «Люди видят их гуляющими на рынке. Но мы не подходим и не делаем с ними селфи. Нас не волнует, кто они», – рассказала представительница власти.

Как сообщает издание, четырехэтажный дом площадью 300 кв.м с бассейном расположен на берегу моря. Здание было построено в 1950-е годы. По оценкам экспертов, стоимость составляет более 3,5 млн евро.