Вс, 16.06.2019
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Time: семья Путина владеет двумя домами во французском Биаррице

Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Nikolsky / AP / Scanpix

Французская чиновница рассказала об имениях семьи Путина, пишет Topnews.

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед подтвердила журналистам издания Time, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову на законных основаниях. В прессе сообщали, что с 2013 по 2017 год он состоял в браке с Катериной Тихоновой, которая, предположительно, является дочерью Владимира Путина.

Как отметила Кастаньед, довольно часто там можно встретить экс-супругу президента Людмилу Путину. «Люди видят их гуляющими на рынке. Но мы не подходим и не делаем с ними селфи. Нас не волнует, кто они», – рассказала представительница власти.

Как сообщает издание, четырехэтажный дом площадью 300 кв.м с бассейном расположен на берегу моря. Здание было построено в 1950-е годы. По оценкам экспертов, стоимость составляет более 3,5 млн евро.

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