Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан выпускает календарь со своими фотографиями
Алексей Солтан сообщал в своем Instagram, что в конце лета выйдет календарь с его пикантными фотографиями. Он выложил видео, в котором принимает всевозможные эротические позы.
Алексей написал под видео (из текста убраны некоторые выражения): «Ну что, мои персики...Спешу порадовать вас приятной приятностью. В конце лета в свет выйдет лимитированная партия календарей 2020 в Эстонии с моими фотографиями!! Также будет фотовыставка и аукцион с моими фотографиями!
Скоро появится больше информации, так что следите, мАхАрошиеее персики, а также те, кто меня не «любит». Спасибо большое моей команде и помощникам. Люблю всех 8 раз».
Ну что мои персики... спешу порадовать Вас приятной приятностью))) в конце лета в свет выйдет лимитированная партия календарей 2020 в Эстонии,с моими фотографиями!!)) так же будет фото выставка и аукцион так же с моими фотографиями!!! Скоро появится больше информации.. так что следите мАхАрошиеее персики и писечки... а так же те,кто меня не «любит» но теребонькает по тихому !!! так же спасибо большое моей команде и помощникам,а в частности @n.a.kurasov и @aleksandra.manuilova 🙏🏻🖤 Люблю всех 8 раз не вынимая!!! Ваша Багирка 😜🖤🍸🔥