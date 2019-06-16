Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан выпускает календарь со своими фотографиями

Алексей написал под видео (из текста убраны некоторые выражения): «Ну что, мои персики...Спешу порадовать вас приятной приятностью. В конце лета в свет выйдет лимитированная партия календарей 2020 в Эстонии с моими фотографиями!! Также будет фотовыставка и аукцион с моими фотографиями!