Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 июня 2019 года

Людям может не понравиться успех Скорпионов, их самодостаточность и сила духа. Зависть всему виной, но этот период нужно пережить — это не навечно. Не стоит ругаться с людьми и пытаться их исправить — это пустая трата времени. Лучше переждать этот шторм в тихом месте.

Стрелец

Стрельцы рискуют стать более сентиментальными. Всему виною звезды и планеты, которые находятся в небольшом диссонансе и в не самом лучшем положении. Неделя пройдет под девизом «больше позитива, больше мыслей о будущем». Грусть и тоска изгонят надежду на лучшее будущее, так что сейчас не время заниматься самокопаниями.

В любовных делах одиноким Стрельцам стоит затаиться и принять позицию наблюдателя. Не нужно торопить события и тем, кто уже в отношениях: лучше насладиться моментом сполна. Что до дел рабочих и финансовых, то тут понадобится больше энтузиазма. Он поможет привлечь удачу и везение. Необходимость в рациональном подходе к решению проблем сохраняется — безрассудство и авантюризм до добра не доведут.

Козерог

Интуиция станет самым главным оружием в борьбе против неурядиц на работе и в бизнесе. Единственное, в чем она будет практически бессильной — в совершении покупок. Тут придется уповать лишь на здравый смысл. Лучше избегать ненужных трат и вложений. Не стоит заниматься шопингом в интернете.

Энергетика этих людей сейчас на подъеме. Это значит, что Вселенная постарается подать им некоторые знаки, сообщить какой-то тайный шифр. Приметы на удачу помогут Козерогам в любых делах, так что лучше оставаться вовлеченными во всё, что происходит вокруг. Если сейчас оставить все дела позади и отдыхать, можно в ближайшем будущем потерять первенство и стать аутсайдером.

Водолей

Эта неделя — прекрасное время для самоанализа, отдыха, умеренной и спокойной работы, общения с людьми. Всё это поможет Водолеям почувствовать легкость и обрести уверенность в себе. Мощная энергетика и эмоциональное здоровье превыше всего, так что нужно следовать десяти главным правилам для привлечения этих благ.

В очень важных делах стоит прорабатывать запасные планы на случай непредвиденных проблем. Береженого Бог бережет, и это необходимо помнить Водолеям, которые любят рисковать. На выходных лучшим другом Водолеев станут тишина и покой. Отдых в уединении — идеальный вариант.

Рыбы

Рыбам звезды и планеты, находящиеся в довольно благоприятном положении, советуют оказывать поддержку окружающим. Но необдуманный альтруизм — это не лучшее решение, поэтому не стоит увлекаться в попытках помочь кому-то из близких или друзей. Люди могут быть наглыми и хитрыми, так что Рыбам нужно различать честность и желание людей получить выгоду за чужой счет.