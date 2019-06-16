Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 июня 2019 года

Василиса Володина — одна из лучших и самых опытных астрологов России. Ее прогнозы всегда глубоки и интересны, потому что она является отличным психологом, что дополняет ее астрологические навыки.
Неделя с 17 по 23 число обещает быть далеко не самой простой. Причина кроется в изменчивости звезд, в их непредсказуемой повышенной активности. Проблемы могут появиться уже с самого начала недели. Избавиться от невезения помогут три магических способа, а также стремление к созидательной деятельности. Звезды хотят, чтобы люди помогали друг другу и не искали повода для конфликтов, рассказывает астролог на сайте Dailyhoro.
Овен
Овнам придется на этой неделе бороться со стрессами и негативом. Дыхательные техники в этом плане будут просто незаменимыми помощниками. Самое интересное, что появляться стрессы могут буквально из ниоткуда. Звезды и планеты, находясь в диссонансе, сделают психику Овнов уязвимой. Нужно помнить о том, что к любой неудаче или проблеме стоит относиться как можно проще.
Полезными для Овнов окажутся новые знания. Эта неделя прекрасно подходит для начала обучения. Можно записаться на какие-нибудь курсы, начать сдавать на права. 21 числа Солнце перейдет в четвертый дом семьи, что говорит о необходимости сплочения мужа и жены, родителей и детей, братьев и сестер. Неделя непростая, но справиться с неурядицами можно, причем без особых затрат энергии.
Телец
В амурной сфере Тельцам очень повезет, однако есть парочка «но». Во-первых, звезды рекомендуют не торопить события, иначе только начавшиеся отношения рискуют тут же закончиться. Во-вторых, если отношения уже длятся немалое время, стоит возродить страсть. Астролог также советует Тельцам больше времени посвящать друзьям и родственникам.
Близнецы
Камнем преткновения для Близнецов в июне может стать их ветреность. Эти люди часто берутся сразу за несколько дел, но многозадачность губительно сказывается на продуктивности и эффективности выполняемой работы. В середине июня Близнецам лучше избегать этого, потому что последствия ошибок могут быть необратимыми.
Это касается не только работы, но и любви. В амурных делах спешка также будет равносильна неудаче. В случае знакомства с приятным человеком представителям этого Знака стоит проверять любовную совместимость. Здравый смысл и интуицию обходить стороной тоже не желательно: они помогут в выборе правильного пути в только зарождающихся отношениях. Семейных Близнецов ждет период спокойствия и гармонии.
Рак
Если в финансовых делах и на работе придется вырывать победу и быть хищниками, то в любви потребуется проявить сдержанность. Неделя беспокойная, так что людям захочется найти человека, который пребывает в равновесии и, возможно, даже поплакать в жилетку. Ракам стоит быть готовыми к такой роли.
Лев
Энергетические запасы людей этого знака будут ограниченными, поэтому придется расходовать силы и время крайне осторожно. В понедельник желательно иметь четкие планы на всю неделю вперед. Энтузиазм и творческий подход хороши лишь в критических ситуациях, когда обычными методами достигнуть целей никак нельзя.
Ответственно стоит относиться к выбору людей, с которыми придется работать или делить обязанности. Многие из них могут оказаться энергетическими вампирами. Существует семь признаков такого человека, которые стоит держать у себя в голове, чтобы не наткнуться на одного из них или защититься от его воздействия. Как бы ни началась неделя, лучше бороться с дурными мыслями и не терять веру в себя.
Дева
Девам, возможно, придется принимать какие-то важные решения, причем уже в первые дни недели. Главное — не относиться к этому легкомысленно, потому что неделя представляет большую важность для будущего в целом. Представителям этого знака стоит мыслить глобальнее, заглядывая за горизонт событий, помня о том, что любые решения имеют свои последствия для будущего, а не только для настоящего.
Неделя окажется удачной также и для самоанализа, самокритики. Окружающие люди могут воздействовать на Дев не самым лучшим образом, поэтому необходимо найти способ защиты от чужой негативной энергии. Кто-то может породить в Девах сомнения, неуверенность, кто-то, наоборот, внушит ложную надежду. Самодостаточные люди этого Знака останутся на гребне волны, а также преуспеют во всех сферах жизни.
Весы
Новые знакомства тоже сейчас ни к чему. Повезет Весам, которые в отношениях и поддерживают связь с дорогими сердцу людьми. У близких можно попросить помощи. Ближе к концу недели можно воспользоваться мантрой силы и энергии, чтобы оставаться максимально собранными. Она поможет избежать опрометчивых поступков.
Скорпион
У Скорпионов намечается довольно активная и весьма насыщенная неделя. Это значит. что активизируются не только те, кого они считают своими друзьями и товарищами, но и недоброжелатели. Защититься от воздействия врагов Скорпионам помогут лучшие обереги. Нужно быть внимательнее, потому что людям в такие периоды свойственно давать пустые обещания, идти на обман и даже на предательство.
Людям может не понравиться успех Скорпионов, их самодостаточность и сила духа. Зависть всему виной, но этот период нужно пережить — это не навечно. Не стоит ругаться с людьми и пытаться их исправить — это пустая трата времени. Лучше переждать этот шторм в тихом месте.
Стрелец
Стрельцы рискуют стать более сентиментальными. Всему виною звезды и планеты, которые находятся в небольшом диссонансе и в не самом лучшем положении. Неделя пройдет под девизом «больше позитива, больше мыслей о будущем». Грусть и тоска изгонят надежду на лучшее будущее, так что сейчас не время заниматься самокопаниями.
В любовных делах одиноким Стрельцам стоит затаиться и принять позицию наблюдателя. Не нужно торопить события и тем, кто уже в отношениях: лучше насладиться моментом сполна. Что до дел рабочих и финансовых, то тут понадобится больше энтузиазма. Он поможет привлечь удачу и везение. Необходимость в рациональном подходе к решению проблем сохраняется — безрассудство и авантюризм до добра не доведут.
Козерог
Энергетика этих людей сейчас на подъеме. Это значит, что Вселенная постарается подать им некоторые знаки, сообщить какой-то тайный шифр. Приметы на удачу помогут Козерогам в любых делах, так что лучше оставаться вовлеченными во всё, что происходит вокруг. Если сейчас оставить все дела позади и отдыхать, можно в ближайшем будущем потерять первенство и стать аутсайдером.
Водолей
Эта неделя — прекрасное время для самоанализа, отдыха, умеренной и спокойной работы, общения с людьми. Всё это поможет Водолеям почувствовать легкость и обрести уверенность в себе. Мощная энергетика и эмоциональное здоровье превыше всего, так что нужно следовать десяти главным правилам для привлечения этих благ.
В очень важных делах стоит прорабатывать запасные планы на случай непредвиденных проблем. Береженого Бог бережет, и это необходимо помнить Водолеям, которые любят рисковать. На выходных лучшим другом Водолеев станут тишина и покой. Отдых в уединении — идеальный вариант.
Рыбы
Рыбам звезды и планеты, находящиеся в довольно благоприятном положении, советуют оказывать поддержку окружающим. Но необдуманный альтруизм — это не лучшее решение, поэтому не стоит увлекаться в попытках помочь кому-то из близких или друзей. Люди могут быть наглыми и хитрыми, так что Рыбам нужно различать честность и желание людей получить выгоду за чужой счет.
Улучшить свое финансовое положение людям этого знака помогут семь полезных правил на каждый день. Никогда не поздно научиться чему-то важному. Не важно, из какого источника будет взята информация и полезные советы, — из интернета или от мудрых людей.