«Испугалась, побелела»: Семенович оказалась под капельницей

Певица рассказала в Instagram о неприятном инциденте, который произошел с ней на гастролях, пишет Пятый канал.
Известная российская певица и актриса Анна Семенович в сторис в Instagram рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на гастролях. Во время своего турне звезда отравилась вареным языком и была вынуждена прибегнуть к помощи медиков, чтобы они помогли восстановить здоровье. Врачи поставили артистке капельницу и попросили соблюдать постельный режим. В результате теледиве пришлось отказаться от многих дел и перенести некоторые планы.
Она отметила, что не хочет тратить свое время впустую и надеется в ближайшее время вернуться к работе.