«Испугалась, побелела»: Семенович оказалась под капельницей

Известная российская певица и актриса Анна Семенович в сторис в Instagram рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на гастролях. Во время своего турне звезда отравилась вареным языком и была вынуждена прибегнуть к помощи медиков, чтобы они помогли восстановить здоровье. Врачи поставили артистке капельницу и попросили соблюдать постельный режим. В результате теледиве пришлось отказаться от многих дел и перенести некоторые планы.

«Вызвала врачей, и сейчас мне капают капельницы, чтобы я пришла в себя. Пропустила скачки в Монте Карло из-за этого. Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь. Кто отравлялся, меня понимает. Это очень неприятно. Съела вареный язык. От Вологды до дома ехала и вся побелела. Очень испугалась », — поделилась Семенович.