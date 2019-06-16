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«Испугалась, побелела»: Семенович оказалась под капельницей

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Певица рассказала в Instagram о неприятном инциденте, который произошел с ней на гастролях, пишет Пятый канал.

Известная российская певица и актриса Анна Семенович в сторис в Instagram рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на гастролях. Во время своего турне звезда отравилась вареным языком и была вынуждена прибегнуть к помощи медиков, чтобы они помогли восстановить здоровье. Врачи поставили артистке капельницу и попросили соблюдать постельный режим. В результате теледиве пришлось отказаться от многих дел и перенести некоторые планы.

«Вызвала врачей, и сейчас мне капают капельницы, чтобы я пришла в себя. Пропустила скачки в Монте Карло из-за этого. Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь. Кто отравлялся, меня понимает. Это очень неприятно. Съела вареный язык. От Вологды до дома ехала и вся побелела. Очень испугалась», — поделилась Семенович.

Она отметила, что не хочет тратить свое время впустую и надеется в ближайшее время вернуться к работе.

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