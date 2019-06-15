Эта модель стала самой сексуальной женщиной 2019 года! Вот 16 фото, объясняющих почему

Модель возглавила список самых сексуальных женщин 2019-го по версии журнала Maxim. И ознаменовала это откровенной съёмкой для глянца.

Девушка отметила в Instagram, где у нее четыре млн подписчиков, что для нее эта победа очень важна.

Я всегда смотрела на Maxim Hot 100 с восхищением. Там было так много умных и успешных женщин, которые вдохновляли меня <...>. До сих пор не могу поверить, что это реально!

Но Оливия не только красавица, но ещё и умница. Она родилась в США в семье музыкантов с итальянскими корнями и говорит на английском и итальянском.

Девушка отлично училась, с детства занималась музыкой и с успехом играла в различных оркестрах. Себя она в шутку называла виолончелисткой-ботаником.

Также Оливию можно заметить и в кино, например в "Красотке на всю голову" и "Американском дьяволе".