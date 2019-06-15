Наташа Королева продемонстрировала «платье девственницы»

Читаю в Интернете статьи, что я искала платье девственницы. Да. Искала. И нашла! Мне кажется, что для девственницы это платье подходит. А вы как думаете? Подходит или нет?

— спросила Наташа Королева своих подписчиков.

ФОТО: Instagram

Ранее в Сети появились слухи, что на свой концерт в честь дня рождения, который состоялся в конце мая, исполнительница приобрела «платье девственницы». Якобы в нем она собиралась выйти на сцену. Впрочем, сама Королева заметила, что это неправда. При этом тогда она сказала, что действительно у нее есть на примете платье, которое, как она считает, очень бы подошло девственницам. Сейчас исполнительница, судя по всему, осуществила свою мечту.

Добавим, что у Наташи Королевой есть сын Архип Глушко, который родился от брака с Тарзаном. Певица много лет счастлива в этих отношениях. Ранее звезда была замужем за композитором Игорем Николаевым.